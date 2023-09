Frecce Tricolori su Palazzi Regione, Fontana: grazie Aeronautica Militare

“Nel rinnovare gli auguri per il centenario e il ringraziamento per questo eccezionale regalo, desidero evidenziare come l’Aeronautica Militare rappresenti la capacità di mettere insieme coraggio con innovazione e ricerca tecnologica”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della celebrazione a Palazzo Pirelli dei 100 anni dell’Aeronautica Militare, che ha previsto anche una serie di passaggi delle Frecce Tricolori su Palazzo Lombardia e su Palazzo Pirelli. Momenti che il presidente Fontana non ha esitato a definire “emozionanti ed esaltanti”.

“L’Aeronautica Militare – ha aggiunto il governatore – è uno dei simboli della capacità delle nostre Forze armate di essere sempre presente nei momenti del bisogno, a loro va il ringraziamento di tutti i lombardi”.