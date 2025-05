Treni, lavori estivi a Ponte Bressana (PV): obiettivo ridurre disagi

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha organizzato a Pavia un incontro con sindaci, amministratori locali, rappresentanti istituzionali, Rfi e Trenord per illustrare le misure da adottare in vista dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da Rfi sul ponte ferroviario e stradale tra San Martino Cava e Bressana Bottarone, sulla tratta dei treni Pavia-Voghera-Genova.

Le date dei lavori

Gli interventi, finanziati dal Pnrr, si svolgeranno dal 1° giugno al 28 settembre 2025 in tre fasi e avranno un impatto sulla circolazione ferroviaria e stradale, con particolare riferimento alla fase 2 dal 21 luglio al 28 agosto.

Lucente: fondamentale con confrontarsi con i territori

L’assessore Lucente ha sottolineato il “massimo impegno della Regione Lombardia, in coordinamento con tutti gli enti coinvolti, per garantire i servizi di trasporto, la sicurezza e ridurre al minimo i disagi per pendolari, viaggiatori e cittadini. E’ fondamentale confrontarsi con i territori, come sto facendo da tempo in tutte le provincie lombarde, per ascoltare eventuali criticità e richieste, raccogliere pareri e confrontarsi per adottare le migliori soluzioni possibili”.

“Gli interventi sul ponte Po – ha concluso Lucente – avranno un evidente impatto sul sistema trasportistico locale: proprio per questo ho deciso, d’accordo con gli enti interessati, di comunicare con congruo anticipo le scelte strategiche adottate per ovviare ai disagi. Ringrazio tutti gli amministratori per la collaborazione e la condivisione del percorso proposto”.

Ulteriori dettagli sulle modifiche alla circolazione e sui servizi sostitutivi saranno comunicati nelle prossime settimane, con l’obiettivo di assicurare la massima informazione e assistenza all’utenza.

Treni, lavori estivi a Bressana Bottarone: le fasi dell’interruzione

Queste le tre fasi dei lavori estivi:

Fase 1 ( 1 giugno – 20 luglio ): interruzione di un binario, circolazione ferroviaria ridotta tra Voghera e Pavia con transito su binario unico e rimodulazione dei collegamenti;

): interruzione di un binario, circolazione ferroviaria ridotta tra Voghera e Pavia con transito su binario unico e rimodulazione dei collegamenti; Fase 2 ( 21 luglio – 29 agosto ): interruzione totale, nessun treno tra Pavia e Voghera; attivazione di servizi sostitutivi con bus;

): interruzione totale, nessun treno tra Pavia e Voghera; attivazione di servizi sostitutivi con bus; Fase 3 (30 agosto – 28 settembre): interruzione di un binario, ripresa della circolazione su binario unico con alcune limitazioni.

Fase di interruzione totale (21 luglio – 29 agosto), il dettaglio dei servizi

La linea RE13 ( Alessandria-Pavia-Milano ) sarà spezzata in due: treni tra Milano Centrale e Pavia ogni ora e tra Voghera e Alessandria. Tra Pavia e Voghera bus diretti via autostrada ogni 15 minuti. Il viaggio Milano-Tortona si allungherà di circa 40 minuti e sarà necessario almeno un trasbordo;

) sarà spezzata in due: treni tra Milano Centrale e Pavia ogni ora e tra Voghera e Alessandria. Tra Pavia e Voghera bus diretti via autostrada ogni 15 minuti. Il viaggio Milano-Tortona si allungherà di circa 40 minuti e sarà necessario almeno un trasbordo; La linea S13 ( Pavia-Milano ) resta attiva tra Milano e Pavia, con treni ogni 30 minuti; sarà limitata a Milano Rogoredo;

) resta attiva tra Milano e Pavia, con treni ogni 30 minuti; sarà limitata a Milano Rogoredo; La linea R34 ( Stradella-Pavia-Milano ) sarà attiva solo tra Bressana Bottarone e Stradella; i viaggiatori per Stradella avranno un bus diretto Pavia-Stradella via Ponte della Becca;

) sarà attiva solo tra Bressana Bottarone e Stradella; i viaggiatori per Stradella avranno un bus diretto Pavia-Stradella via Ponte della Becca; La linea R33 ( Pavia-Voghera ) garantirà il collegamento locale su gomma tra Pavia, San Martino Cava, Bressana Bottarone e Voghera e tra Pizzale Lungavilla e Voghera, compatibilmente con i vincoli che saranno imposti alla mobilità stradale sul Ponte;

) garantirà il collegamento locale su gomma tra Pavia, San Martino Cava, Bressana Bottarone e Voghera e tra Pizzale Lungavilla e Voghera, compatibilmente con i vincoli che saranno imposti alla mobilità stradale sul Ponte; I treni regionali veloci Milano-Genova (RV) saranno deviati via Mortara-Alessandria e partiranno da Milano Rogoredo. Alcune corse saranno limitate a Voghera-Genova, con tempi di percorrenza aumentati di 30-50 minuti;

(RV) saranno deviati via Mortara-Alessandria e partiranno da Milano Rogoredo. Alcune corse saranno limitate a Voghera-Genova, con tempi di percorrenza aumentati di 30-50 minuti; I treni del mare: due coppie deviate via Novara-Mortara-Alessandria, due coppie limitate a Voghera. È in valutazione la sostituzione con bus;

Gli Intercity Milano-Genova saranno deviati via Piacenza-Voghera, con tempi di viaggio aumentati di circa un’ora. Da Pavia sarà necessario raggiungere Voghera in bus per proseguire verso la Liguria.

Ulteriori servizi bus sostitutivi

Oltre ai collegamenti principali, saranno attivati bus locali tra Pavia, San Martino Cava e Voghera-Pizzale per rispondere alle esigenze delle località intermedie.