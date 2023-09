Treni, assessore Lucente incontra Rfi: insieme per servizio efficiente

Collaborazione tra Regione Lombardia e Rfi per dare ai cittadini un servizio migliore, in particolare nella gestione dei disagi tecnici sulle linee dei treni. Questo l’esito dell’incontro tra l’assessore Franco Lucente, e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana. Con l’ingegner Michele Rabino, responsabile sviluppo infrastrutture Area Nord Ovest RFI, Lucente ha fatto il punto sul sistema ferroviario lombardo, anche alla luce dei recenti inconvenienti tecnici che si sono verificati, l’ultimo in ordine di tempo, come riferisce Rfi, il guasto tecnico sulla linea Milano-Tortona di questa mattina, in particolare tra le stazioni di Certosa Pavia e Milano Rogoredo.

Assessore Lucente: intervenire in maniera celere, con comunicazioni tempestive e precise agli utenti

“Un incontro proficuo e improntato alla massima collaborazione – dice l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile – che ho organizzato, a maggior ragione dopo gli ultimi guasti sulle linee regionali che hanno causato notevoli disagi ai pendolari. L’obiettivo, condiviso, è verificare la possibilità di mettere in atto procedure operative più snelle ed efficaci nella gestione degli inconvenienti tecnici sulle linee”.

“Guasti e problematiche varie possono accadere. L’importante è intervenire in maniera celere, con comunicazioni tempestive e precise agli utenti, che hanno il diritto di essere informati velocemente”.

Incontro con Rfi e Trenord sempre più assidui, obiettivo migliorare disagi circolazione treni

“Incontri con Rfi e Trenord sono ormai periodici e saranno sempre più assidui – conclude l’assessore regionale ai Trasporti -. L’obiettivo è la gestione ottimale delle tratte ferroviarie di nostra competenza, la collaborazione è fondamentale per dare ai cittadini un servizio efficiente e moderno”.