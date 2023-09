Ona Short Film Festival, Magoni: sport testimone del rapporto con ambiente

Il sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Lara Magoni, è intervenuto in occasione di ONA Short Film Festival a Venezia. Ona è un festival di cortometraggi su Outdoor Sports & Natura, che mira a condividere storie di sport all’aria aperta. Ma anche consapevolezza dell’ambiente in cui viviamo per cambiare in meglio lo stile di vita.

“Un’emozione grandissima essere stata a Venezia, città di un fascino unico e di una bellezza eterna. Lo scenario cinematografico migliore per assistere alle proiezioni di cortometraggi dedicati a due temi indissolubili, sport e natura. È fondamentale che il mondo dell’arte aiuti le persone e le istituzioni ad aumentare la sensibilità ambientale e promuoverne impegno e investimenti”.

“ONA Short Film Festival è nato quattro anni fa durante il Covid, – ha ricordato Magoni – su iniziativa dell’artista argentino Joaquin Gomez, con la volontà di condividere storie di sport e consapevolezza sull’ambiente. La convinzione alla base era che praticare attività fisica all’aria aperta potesse essere il miglior modo per imparare a rispettare la natura e difenderla”.

Magoni: festival occasione di sport e approccio con ambiente

“Il Festival – ha osservato Magoni – ha dato l’opportunità a molti giovani registi e attori di esprimere il proprio amore nei confronti dell’ambiente. Testimoniando la loro voglia di agire, condividere e sensibilizzare. Il loro messaggio è stato chiaro e forte. Mi auguro davvero che il mondo del cinema possa contribuire ad un approccio più attento e rispettoso dell’ambiente. Tutti i “corti” in gara sono molto interessanti ed utili. A colpirmi maggiormente è stato il racconto di un surfista che, insieme a un ambientalista, ha percorso il fiume Tevere testimoniandone la bellezza, ma anche il degrado e l’inquinamento. E ci ha fatto riflettere su quanto poco la nostra società si occupi davvero dell’ambiente”.

“Sono orgogliosa che Regione Lombardia abbia testimoniato la propria attenzione al tema, contribuendo alla realizzazione di due teaser proiettati durante la kermesse veneziana, promuovendo il territorio tramite due racconti. ‘Alla scoperta della ciclovia E-bike’, realizzato nell’ambito del progetto Interreg IT-CH ‘E-Bike’ e ‘Da 100 a 4000′, realizzato dalle Guide Alpine della Lombardia, che mostra tutte le attività dell’accompagnamento sulle montagne lombarde. Ringrazio l’organizzazione e chi ha voluto realizzare questa bellissima manifestazione. Lo sport può dare una spinta decisiva per il cambiamento di approccio nei confronti dell’ambiente”.