Tumore orbitario rimosso in diretta mondiale dall’ospedale Sant’Anna

L’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (CO) ha partecipato all’evento internazionale Spring GR-ESS Live 2025, organizzato dal Global Rhinology Network (GRN), trasmettendo in diretta un delicato intervento chirurgico su una paziente con un tumore orbitario. L’evento, durato tre giorni, ha coinvolto specialisti da tutto il mondo, con interventi eseguiti in diretta da diversi ospedali.

Il Sant’Anna unico ospedale italiano invitato

Oltre 5.000 professionisti hanno seguito online l’operazione eseguita dal professor Paolo Battaglia, primario di Otorinolaringoiatria all’ospedale Sant’Anna, e dal professor Mario Turri Zanoni, dell’ospedale di Cantù. Il Sant’Anna è stato l’unico ospedale italiano invitato a partecipare con un intervento dal vivo, confermando il suo ruolo nell’innovazione chirurgica.

La paziente soffriva di sdoppiamento della vista

La paziente, una giovane proveniente da un’altra regione, soffriva di sdoppiamento della vista e proptosi (sporgenza del bulbo oculare) a causa del tumore. L’operazione è stata eseguita con tecniche endoscopiche avanzate, rimuovendo il tumore attraverso il naso, senza incisioni sul viso.

II GRN organizzazione internazionale con 70.000 medici formati

Il Global Rhinology Network è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro. Si occupa di formazione in chirurgia rinologica e della base cranica, con oltre 70.000 medici formati.

Il tumore è stato completamente asportato

“Il Sant’Anna – osserva il professor Battaglia – è stato l’unico centro in Italia invitato a contribuire a questo prestigioso evento con una dimostrazione chirurgica dal vivo. Si tratta di un riconoscimento che testimonia il ruolo del nostro ospedale come punto di riferimento nell’innovazione chirurgica. L’intervento è stato eseguito su una giovane paziente proveniente da un’altra regione italiana. La donna è stata operata per un voluminoso tumore orbitario che le causava sdoppiamento della vista e proptosi (la proiezione del bulbo oculare fuori dall’orbita, ndr). Il tumore benigno dell’orbita è stato completamente asportato attraverso le cavità nasali grazie a tecnologie endoscopiche avanzate e strumenti miniaturizzati. Tra l’altro, senza necessità di effettuare incisioni sul viso della paziente”.

Impegno e innovazione

“La partecipazione a questo evento dimostra il nostro impegno nell’innovazione e nella condivisione delle migliori pratiche mediche a livello internazionale” ha dichiarato Brunella Mazzei, direttore sanitario di Asst Lariana.