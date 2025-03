Presentato al Belvedere di Palazzo Lombardia il docufilm ‘Scopri Parre… uno scrigno di tradizioni‘. L’opera, realizzata con il sostegno di Regione Lombardia tramite il bando ‘OgniGiornoInLombardia‘, è stata prodotta per valorizzare Parre, piccolo borgo della Val Seriana (BG).

Turismo, il docufilm sul borgo di Parre

All’evento di presentazione del docufilm dedicato a Parre hanno partecipato gli assessori regionali Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale, e Moda) e Francesca Caruso (Cultura), oltre amministratori del territorio, tra cui il sindaco di Parre, Francesco Ferrari, e il vicesindaco Matteo Cossari, Promoserio e Comunità Montana Valle Seriana.

Il turismo vive dei piccoli borghi per vivere esperienze immersive

“In Lombardia borghi sono molto più di semplici destinazioni – afferma Mazzali – sono custodi di storie, tradizioni e identità che oggi rappresentano una delle leve più forti per attrarre un turismo colto, curioso e consapevole. Sempre più viaggiatori scelgono di allontanarsi dalle mete più battute per scoprire luoghi autentici, spesso fuori dai circuiti tradizionali. E i numeri lo confermano: la crescita del turismo nei piccoli comuni lombardi è costante, segno che c’è una domanda reale di esperienze immersive e genuine”.

Tradizioni del borgo di Parre raccontate in un docufilm

“In questo contesto – spiega ancora l’assessore – il linguaggio delle immagini diventa uno strumento straordinario di racconto del territorio: un cortometraggio ben realizzato può trasmettere l’anima di un luogo, farne percepire l’atmosfera, valorizzarne il patrimonio immateriale”.

“Non si tratta solo di promozione turistica – rileva Mazzali – ma di una vera e propria strategia di sviluppo culturale ed economico”.

Progetti per far emergere bellezze Lombardia

“Ecco perché – spiega l’assessore – sosteniamo progetti come questo: perché crediamo in una Lombardia che sappia raccontarsi in modo innovativo, anche attraverso video, facendo emergere la bellezza dei suoi borghi e delle sue comunità. Luoghi che hanno tutte le carte in regola per essere protagonisti di un nuovo modo di fare turismo”.

Si promuove il turismo attraverso il docufilm dedicato al borgo di Parre

L’iniziativa punta a rafforzare l’identità locale e a valorizzare Parre come destinazione attraverso una strategia di promozione culturale e turistica. Il cortometraggio ‘Viaggio nel tempo: Scopri Parre, tra passato e presente’ racconta la storia del borgo attraverso il Parco Archeologico ‘Parra Oppidum degli Orobi’, la famiglia von Paar, la pastorizia, il costume locale tipico e altre tradizioni come la produzione degli Scarpinòcc (piatto tipico).

Il valore dell’identità culturale

“Poter scoprire un borgo tramite le sue tradizioni, i suoi costumi, la valorizzazione dei suoi luoghi unici, in altre parole, tramite la sua identità culturale: è quanto si può ammirare – evidenzia Caruso – nel docufilm dedicato alla promozione di Parre. Mi congratulo con gli organizzatori e tutta la comunità che ogni giorno con passione e amore vuole valorizzare il proprio luogo”.

Paesaggi e testimonianze

“Le splendide immagini del cortometraggio, i paesaggi e le testimonianze di chi vive a Parre, mi confermano ancor di più che – ha detto nel videomessaggio diffuso durante la presentazione del progetto – voi siete sulla strada giusta nel promuovere il vostro territorio, intrecciando storia e comunità. Quello che, in sintesi, è il Genius loci. Regione Lombardia è al fianco di chi ama e vuole rendere sempre più attrattivo il ‘luogo in cui abita'”.

Campagne social, eventi e contenuti multimediali

Il progetto complessivo include infatti campagne di comunicazione social, eventi e contenuti multimediali per aumentare così la visibilità di Parre, valorizzando in tal modo le tradizioni locali, il patrimonio immateriale e, quindi, anche il turismo esperienziale.

Rinnovato e pienamente online, inoltre, il sito scopriparre.it dal quale si possono acquisire moltissime informazioni sulle opportunità turistiche offerte dal territorio di Parre e della Val Seriana.

L’incremento della visibilità

Il sito sarà poi ospitato all’interno del portale inlombardia.it – che vanta 6 milioni di visitatori unici – e, quindi, potrà aumentare la propria visibilità e catturare l’attenzione di potenziali turisti e viaggiatori.

Tra gli obiettivi vi sono l’incremento della visibilità, la destagionalizzazione dei flussi turistici, la promozione di attività autentiche e la creazione di una rete tra comunità e operatori turistici.