Eventi turismo, più risorse per bando ‘Ogni giorno in Lombardia’

La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha approvato l’incremento della dotazione finanziaria del Bando ‘Ogni giorno in Lombardia’, destinato a sostenere eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle località lombarde da realizzare in Italia o all’estero.

La misura, approvata a febbraio 2024 e destinata a soggetti di natura pubblica o privata, ha infatti riscosso un grande interesse da parte dei destinatari.

Per questa ragione, e in considerazione dell’elevato numero di richieste pervenute, si è deciso di stanziare ulteriori 63.205 euro. Giunto alla sua seconda edizione, il Bando ‘Ogni giorno in Lombardia’, mira proprio a supportare l’offerta turistica di prossimità favorendo sia la peculiare vocazione territoriale, sia la destagionalizzazione dell’offerta.

Ogni giorno in Lombardia, incremento della dotazione finanziaria

L’integrazione della dotazione finanziaria del Bando OgniGiorno inLombardia consente di soddisfare tutti i soggetti che hanno presentato domanda sulla finestra 2024.

Nel complesso, la misura, con 1.563.205 euro, ha finanziato 167 progetti su tutta la Lombardia. Progetti relativi a eventi sportivi, iniziative eno-gastronomiche, sagre, fiere, manifestazioni culturali e musicali. Ed anche campagne promozionali, eventi celebrativi estivi ed invernali, palinsesti e festival, press tour e influencer tour. Attivando così investimenti sul territorio per oltre 2,8 milioni di euro.

Gli incentivi sostengono l’attrattività delle destinazioni lombarde in modo trasversale, integrando e completando la strategia regionale di promozione turistica.

Varietà e unicità

“La Lombardia è una regione da vivere ogni giorno, perché la ricchezza e la varietà dei suoi territori permette di intercettare diverse tipologie di viaggiatori ,offrendo a ciascuno di essi un’esperienza

indimenticabile- chiosa Mazzali -. Che si scelga l’energia di Milano, con i suoi ristoranti alla moda, gli hotel di lusso, le vie iconiche dello shopping dei marchi più famosi del fashion system oppure la quiete e l’autenticità di un piccolo borgo, o i paesaggi incantati dei nostri laghi, o le vette innevate, o le colline ritagliate da filari di vigneti, o la quiete della pianura – sottolinea l’assessore – il turista che arriva in Lombardia potrà assaporare bellezza. Ma anche arte, cura del dettaglio e tradizione”.

Destinatari

Beneficiari della misura: enti locali lombardi titolari di competenza in materia di promozione turistica; Camere di Commercio lombarde; associazioni Pro Loco lombarde iscritte all’albo regionale; agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale con sede operativa in Lombardia; Camere di commercio italiane all’estero. Soggetti di natura privata in forma imprenditoriale, Consorzi e società consortili aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia. Altre imprese aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede operativa in Lombardia.

Progetti finanziabili

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all’estero.

Tipologia dell’agevolazione

L’agevolazione concessa copre fino al 70% dell’investimento complessivo. E comunque non può essere superiore a 10mila euro, a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro.