Turismo, Lombardia Style conquista la 5th Avenue di New York

Lo stile lombardo sbarca a New York con un appuntamento esclusivo, fissato per il 12 dicembre 2024 in una location emblematica come il Bar Milano di Eataly, sulla 5th Avenue, dove la regione più bella del mondo svelerà le sue eccellenze ai media americani e ai più importanti operatori del settore turistico.

Fortemente voluto dall’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ‘Lombardia Style’ oggi è un trademark che identifica l’eccellenza della Lombardia. Dal paesaggio all’arte, dalla cultura alla tradizione, dall’artigianato all’enogastronomia, innumerevoli sono le esperienze che il turismo in Lombardia puo’ offrire.

Tutto all’insegna del ‘Lombardia Style‘, che identifica quel mix unico tra estro e disciplina, tra tradizione e innovazione di cui si alimentano i creativi che si sono imposti nel mondo e che oggi si presenta con successo al mondo attraverso un roadshow.

Turismo il Lombardia Style sbarca a New York

Dopo l’evento a Londra e la grande serata alla Triennale di Milano, alla presenza di 250 giornalisti internazionali, ‘Lombardia Style’ è pronto ad attraversare l’Oceano per sbarcare in USA. L’importantissimo appuntamento di New York – un cocktail dinner con prodotti tipici lombardi – sarà accompagnato dalla presentazione della nuova campagna ‘Bellezza senza Confini’, firmata dal regista Paolo Zambaldi, un invito a esplorare le infinite possibilità offerte dai luoghi straordinari del territorio. Non mancherà Lombardia Style, il magazine che racconta una Lombardia inedita, in un itinerario sempre pronto a sorprendere e affascinare.

“Siamo orgogliosi di presentare a New York il ‘Lombardia Style’, con cui continuiamo a mettere in luce e far emergere il carattere distintivo della nostra Regione,” afferma l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali. “Questo progetto è il risultato di un lavoro collettivo che celebra le caratteristiche diatintive e le eccellenze lombarde, creando un network che unisce tutti i protagonisti della nostra Regione”.