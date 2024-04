‘Tutto esaurito’ al Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia 

Il Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia si conferma ‘attrazione da record’ e anche per la prima apertura di aprile fa registrare il tutto esaurito. Oltre 3.500 le persone che, con prenotazione online, hanno potuto accedere a quello che è sempre più un vero e proprio punto di riferimento iconico di Milano. Una sorta di prova generale in vista delle aperture per la Design Week, infatti nell’ambito del ‘Fuori Salone’, la sede della Regione Lombardia e la sua piazza offriranno un programma per certi aspetti unici.

Apertura Belvedere e non solo

Oltre all’apertura del Belvedere, sempre con prenotazione online obbligatoria (dal lunedì al giovedì, dalle ore 18 alle ore 21; il venerdì: dalle ore 15 alle ore 21; il sabato: dalle ore 10 alle ore 21 e domenica: dalle ore 10 alle ore 18), la piazza, dal 15 aprile e per tutta la settimana, proporrà svariate proposte di arte e cultura. Tra le quali spicca una grande piramide in acciaio e tessuto tecnologico. Un oggetto di design che, al termine dell’evento, sarà utilizzato come copertura dell’Osservatorio ‘EVK2CNR’ che si trova alla base dell’Everest. Al suo interno si potrà vivere una speciale experience che coniugherà design, tecnologia e sostenibilità.