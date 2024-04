Alpini, a Monza celebrata la Giornata Regionale della riconoscenza

L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, sabato 6 aprile ha partecipato a Monza, su delega del presidente Attilio Fontana, alla celebrazione della ‘Giornata Regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini’. L’evento si è svolto nello scenario della Villa Reale alla presenza di numerose ‘Penne Nere’ arrivate da tutta la Lombardia.

“Nel 2020 – ha evidenziato Franco – ho sostenuto con forza la legge regionale che istituisce questa Giornata di gratitudine e affetto verso i nostri Alpini. Le ‘Penne Nere’ incarnano alla perfezione lo spirito dei lombardi, l’attaccamento al territorio, alle tradizioni e al Tricolore”.

“Regione Lombardia – ha proseguito Franco – si è sempre dimostrata vicina agli Alpini e alla loro Associazione Nazionale: siamo e saremo sempre dalla parte di chi si spende con abnegazione, tenacia e coraggio per la nostra gente, onora la Patria e vive per la solidarietà. Gli Alpini hanno scritto la storia dell’Italia e della Lombardia e sono in prima fila ogni qual volta è richiesto il loro aiuto. Penso, da bergamasco, all’ospedale da campo costruito in tempi record nella fiera di Bergamo, nei giorni più bui della pandemia. Penso a tutte le circostanze in cui, senza chiedere nulla in cambio, si sono adoperati per aiutare il prossimo con dedizione ed entusiasmo. La Lombardia e l’Italia non possono fare a meno degli Alpini e noi, come Regione Lombardia, non smetteremo mai di ringraziarli”.