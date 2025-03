“Complimenti e buon lavoro”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in missione in Sudamerica, dopo la conferma di Gian Domenico Auricchio alla presidenza di Unioncamere Lombardia. “Con Auricchio – aggiunge il governatore – abbiamo sempre lavorato in piena sintonia, con l’obiettivo comune di rendere ancora più forte il nostro sistema imprenditoriale non solo in Italia, ma a livello internazionale”.