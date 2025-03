Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore dello sport giovanile concedendo il proprio patronato al ‘Black Panthers Cup 2025’. Il prestigioso torneo internazionale di pallacanestro promosso dall’Asd Basket Costa, giunto alla seconda edizione, si svolgerà dal 19 al 21 aprile tra Lecco e Giussano. Prevista la partecipazione di squadre giovanili maschili e femminili (under 19) da tutta Italia e dall’estero.

Presenti alla conferenza stampa il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia Federica Picchi e il consigliere regionale Giacomo Zamperini. Con loro il delegato Fip (Federazione italiana pallacanestro) Lecco Fausto De Grada, il presidente dell’Asd Basket Costa, squadra promotrice del torneo. Al tavolo anche Fabrizio Ranieri, l’account manager Wilson Italia Eugenio Ceravolo, ed una rappresentanza delle atlete della prima squadra dell’Asd basket Costa.

Black Panthers Cup 2025 occasione di crescita per i giovani

La manifestazione, che si svolgerà su 15 impianti sportivi, rappresenta un’occasione di crescita per i giovani non solo dal punto di vista sportivo, ma anche personale e sociale. L’obiettivo del torneo va ben oltre la competizione. Promuove infatti valori fondamentali come il fair play, il rispetto e la socialità, nonché la valorizzazione del territorio lariano e brianzolo.

“Il basket – ha detto Federica Picchi – è uno sport che unisce, insegna la disciplina e aiuta a crescere. La Black Panthers Cup è un’occasione straordinaria per i giovani talenti di mettersi alla prova, confrontarsi e vivere un’esperienza formativa di alto livello. Regione Lombardia è al fianco di iniziative come questa, che danno valore allo sport come strumento di crescita e sviluppo per le nuove generazioni”.

Asd Basket Costa

L’Asd Basket Costa, storica realtà della pallacanestro lombarda nata nel 1972, si è affermata nel tempo come un punto di riferimento per il basket giovanile. Conta 28 squadre attive, 450 atleti e atlete e oltre 6.000 ore di allenamenti annuali. La società cestistica continua a investire sulla formazione e sulla crescita dei giovani, puntando sulla qualità tecnica e sui valori dello sport.

Regione Lombardia a supporto dello sport

“Regione Lombardia – ha concluso Picchi – conferma quindi il proprio supporto al mondo della pallacanestro giovanile. Riconosce infatti il valore di eventi come la Black Panthers Cup nel promuovere lo sport come elemento centrale per il benessere e la formazione dei giovani”.