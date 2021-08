Vaccinazioni anti-Covid, campagna per i più giovani anche su Tik tok. Ha preso avvio in questi giorni su web, social media e radio la campagna multicanale della Regione Lombardia per favorire l’incremento delle vaccinazioni tra i più giovani.

Un’azione particolarmente sentita e importante, soprattutto in vista della riapertura delle scuole, il 13 settembre. Momento decisivo per una ripresa più serena per i ragazzi e, più in generale, per tutta la società lombarda.

‘Con il vaccino puoi’ è il messaggio che accompagna le immagini che rappresentano ciò che i giovani più amano, come: frequentare i coetanei, praticare sport, divertirsi in momenti di svago.

Vaccinazioni campagna Tik tok: per la prima volta la comunicazione regionale passerà anche attraverso la collaborazione con alcuni volti affermati della piattaforma Tik tok come Francesca Stavolone, Chiara Di Quarto, Daniele Davì, Federico Rognoni e Stella Vizzino. Si tratta di noti creator di contenuti di questo social media per giovani e giovanissimi. Tutti hanno accolto l’invito a supportare l’importanza di vaccinarsi attraverso il format #l’appuntamentopiùimportante.

Il gioco creativo è incentrato sulla preparazione a un appuntamento al quale non si può mancare: abiti, make up, frasi giuste da trovare. Tutte azioni che lasciano presagire un incontro un po’ speciale, forse unico:#l’appuntamentopiùimportante.

