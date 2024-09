Sport, enogastronomia, storia e territorio. Questo e molto altro è la ‘Valle dei segni Wine Trail’ 2024, presentata a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali e dai promotori dell’iniziativa.

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà quest’anno dal 25 al 27 ottobre in Valcamonica.

L’appuntamento dell’ultimo week end di ottobre, coinvolge 12 Comuni e 10 cantine locali. Si compone di tre tracciati di differente complessità, rispettivamente da: 55, 18 e 8 km che si snodano tra vigne, uliveti, laghi e il parco delle incisioni rupestri, e 4 Cammini: Carlo Magno, Antica Via Valeriana, Ciclovia dell’Oglio e Via Decia.

Storia millenaria

“La Valle dei Segni Wine Trail – spiega Mazzali – è molto più di una competizione sportiva. Rappresenta un’opportunità per immergersi nelle bellezze straordinarie della Valle Camonica, un territorio che unisce storia millenaria, paesaggi incantati e una ricca tradizione enogastronomica. La Valle Camonica, nota anche per le sue incisioni rupestri patrimonio dell’Unesco – prosegue l’assessore – è un luogo dove la natura e la cultura si fondono armoniosamente. Tra vigneti, uliveti e borghi storici come Bienno ed Edolo, questo evento offre ai partecipanti la possibilità di riscoprire una valle dalle mille sfaccettature. Un luogo che racconta la sua lunga storia attraverso il paesaggio e le comunità locali”.

Partecipazione straordinaria

“Ogni edizione della Wine Trail – sottolinea Mazzali – dimostra come sport e turismo possano essere strumenti potenti per far conoscere il patrimonio naturale e culturale di quest’area. La partecipazione di atleti provenienti da 15 Nazioni è la prova di quanto la Valle Camonica riesca a incantare e attrarre un pubblico internazionale. Non solo per la competizione sportiva, ma anche per le sue bellezze e per l’ospitalità. Ogni tappa del percorso, che si snoda tra il Lago Moro e le cantine locali, racconta la storia di un territorio che ha saputo mantenere vive le proprie tradizioni. Ma al tempo stesso si apre con entusiasmo al mondo”.

Accoglienza camuna

“Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutte le comunità locali – continua l’assessore – che accolgono i visitatori con il calore e la passione tipiche della gente di montagna. Sono loro, insieme all’organizzazione impeccabile dell’evento, ai volontari e agli sponsor, che rendono possibile il successo della Wine Trail. Contribuendo così a valorizzare ogni angolo della valle. È grazie al loro impegno – sottolinea ancora Mazzali – se questa manifestazione è cresciuta così tanto in pochi anni. Diventando così un appuntamento di rilievo per gli amanti del turismo outdoor”.

Accanto ai territori

“Il mio Assessorato – prosegue Mazzali – continuerà a investire in progetti che, come questo, promuovano la bellezza e la ricchezza del nostro territorio. Facendo leva su eventi che non solo portano beneficio economico, ma rafforzano anche il senso di comunità e l’amore per la nostra regione. La Valle Camonica – conclude – è un gioiello prezioso di Regione Lombardia, e siamo orgogliosi di farlo conoscere al mondo intero attraverso lo sport e la scoperta delle sue eccellenze enogastronomiche”.