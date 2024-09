Tutto pronto per la ‘Varese Design Week’, dal 9 al 13 ottobre 2024

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha partecipato, a Varese a Palazzo Estense, alla conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione della Varese Design Week, che si terrà dal 9 al 13 ottobre 2024. La manifestazione offrirà un ricco programma di incontri, mostre e momenti di confronto nel centro cittadino, con un focus sulle nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale.

“È un evento – ha dichiarato l’assessore Caruso – che arricchisce non solo il panorama culturale di Varese, ma di tutta la Lombardia . Un appuntamento internazionale di grande valore, dove creatività, innovazione e cultura si incontrano per interpretare il presente e immaginare il futuro”.

Varese Design Week 2024, i dettagli

Le location principali includono l’Ufficio in Mostra di Max Laudadio, il Gran Cinema Vittoria, Villa Panza, Lyceum e lo showroom di ERCO. Dopo il focus sull’ambiente del 2023, l’edizione di quest’anno si concentrerà sull’impatto delle tecnologie e dell’AI nel lavoro, nella progettazione e nelle relazioni interpersonali, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Tra gli eventi di punta della Varese Design Week, la lectio magistralis di Alberto Alessi, in programma il 10 ottobre a Villa Panza, introdotta da Gabriella Belli, storica dell’arte. Non mancheranno dialoghi tra ricercatori, imprenditori e studenti, con incontri dedicati allo scambio di idee e competenze presso l’Ufficio in Mostra e lo Spazio Lyceum. I ‘Talks for Human People’ affronteranno il futuro dell’intelligenza artificiale, con esperti come Frank Raes, Alberto Sanna e Riccardo Blumer.

Il programma prevede anche l’incontro del 11 ottobre su NEFFIE, una piattaforma innovativa che unisce neuroscienze, AI e realtà aumentata, presentata da Alberto Sanna.

L’Ufficio in Mostra di Max Laudadio ospiterà inoltre una mostra fotografica e un’esposizione permanente di design curata da Loredana Bonora, crochet designer di fama internazionale. Il Gran Cinema Vittoria accoglierà la mostra interattiva Il design del computer tra storia e intelligenza artificiale, che ripercorre la storia del computer da Olivetti a oggi.

A chiudere la manifestazione sarà, domenica 13 ottobre, il tradizionale petit déjeuner du cinéma al Cinema Nuovo, con la proiezione del film ‘I’m Your Man.

“Questa manifestazione – ha concluso l’assessore Caruso – si è consolidata come un punto di riferimento per il design e la creatività . È una vetrina che mette in luce il talento dei designer e il patrimonio culturale di Varese. Eventi come questo dimostrano l’importanza di investire in cultura e innovazione, motori fondamentali per lo sviluppo del territorio”.