Al via i lavori di due vasche di laminazione per ridurre il rischio di allagamento. Il primo cantiere è stato aperto a Carnate (Monza Brianza), il secondo a Gessate (Milano).

A tagliare il simbolico nastro l’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi.

Presenti anche il presidente di Anbi Lombardia Alessandro Rota, il direttore generale di Anbi Massimo Gargano e il presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi Alessandro Folli.

Due nuove ‘Vasche di laminazione’

“L’apertura dei cantieri di queste due nuove aree di laminazione – ha spiegato Comazzi – è l’ennesima testimonianza del lavoro costante che Regione Lombardia svolge nella lotta al dissesto idrogeologico e per la difesa del suolo. Abbiamo investito complessivamente più di 18 milioni di euro per queste vasche che andranno a raccogliere le acque dei torrenti Molgora e Trobbia in caso di forti piogge. Dal 2020 ad oggi, inoltre, abbiamo stanziato ulteriori 6.600.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria su questi due corsi d’acqua. Dimostriamo quindi, ancora una volta, come la sicurezza dei nostri cittadini sia per noi la priorità”.

Vasca di laminazione a Carnate

Realizzata grazie ad un finanziamento di 12.600.000 euro, la vasca di Carnate servirà a mitigare i fenomeni di allagamento del torrente Molgora. Con un volume di invaso pari a 350.000 mc, il manufatto consentirà di diminuire la portata del torrente da 57mc/sec a 10mc/sec, riducendo così il rischio di allagamento non solo del comune di Carnate, ma anche in quelli di Vimercate, Burago di Molgora e Agrate Brianza.

Il progetto, per quanto riguarda le opere ambientali, prevede, tra l’altro, la valorizzazione dell’area con una parte umida permanente caratterizzata da vegetazione acquatica e in prossimità, la realizzazione di una postazione di birdwatching.

Prevista anche la ripiantumazione di 7.000 mq e il rifacimento del sentiero che unisce la stazione di Carnate all’abitato di Ronco Briantino.

Compreso nell’assetto di progetto del torrente Molgora sono poi previste anche altre aree di laminazione nei comuni di Vimercate (270.000 mc). Interventi in programma anche a Bussero, Gorgonzola e Pessano con Bornago (770.000 mc).

La progettazione, per 750.000 euro, è finanziata da Regione Lombardia. Previsti infine lavori anche a Lomagna (300.000 mc).

L’opera sarà affiancata da elementi di riqualificazione ambientale. In programma c’è infatti l’inserimento di un’area umida di circa 2.000 mq. La piantumazione sarà effettuata con diverse specie di vegetazione acquatica per creare un habitat diversificato.

Vasca di laminazione a Gessate

L’area di laminazione di Gessate, finanziata per 5.700.000 euro, servirà invece a tenere sotto controllo il torrente Trobbia. Con un volume complessivo di 126.500 mc consentirà di ridurre il rischio alluvionale non solo nel comune di Gessate, ma anche a valle di Bellinzago Lombardo, Inzago e Pozzuolo Martesana.

Il piano di assetto del torrente Trobbia prevede poi ulteriori aree di laminazione nei pressi di Bellinzago Lombardo (200.000 mc) e Masate (200.000 mc). In programma anche l’ampliamento dell’area di Inzago di ulteriori 140.000 mc e un’area di laminazione sul Rio Vallone (200.000 mc). Per queste opere Regione Lombardia ha stanziato ulteriori risorse per 14.800.000 euro.