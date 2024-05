Locali moderni e ristrutturati per il nuovo reparto di pediatria dell’ospedale civile di Voghera (Pavia). Presenti all’inaugurazione gli assessori regionali al Welfare, e alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità. Con loro anche il presidente della Provincia di Pavia, il sindaco di Voghera e i vertici della Direzione di Asst Pavia.

All’ospedale civile di Voghera il nuovo reparto di Pediatria

La struttura è stata realizzata sulla base di un progetto che ha previsto lo spostamento del reparto di Pediatria verso l’ampia area delle ex stanze degenze ‘paganti’ ubicate al terzo piano del ‘Corpo L’.

Il piano ristrutturato ospita tre aree dedicate alla pediatria: accettazione, ambulatori e degenze. Gli obiettivi principali includono l’integrazione funzionale delle unità, la razionalizzazione dei collegamenti per ridurre l’attesa, l’umanizzazione degli ambienti di degenza, la garanzia di privacy e comunicazione. Particolare attenzione anche all’integrazione della tecnologia per un’efficienza gestionale orientata alle esigenze dei pazienti.

Punto di riferimento della sanità lombarda

“Questa ha detto l’assessore regionale al Welfare – è una giornata molto importante e significativa . Oltre a visitare la struttura, ho potuto incontrare una squadra di persone giovani, competenti, appassionate che lavorano in questa realtà. I pediatri sono uno dei punti di riferimento della sanità lombarda perché si occupano di quelle che sono le generazioni più importanti e decisive. In questa occasione voglio ribadire che non abbiamo alcuna intenzione di ridurre le attività del nostro personale sanitario ma anzi intendiamo garantire ai medici, agli infermieri e a tutte le professioni sanitarie assistenza, collaborazione e vicinanza perché lavorano davvero in modo encomiabile”.

Maggiore privacy e costante attenzione

“La ristrutturazione dell’area materno infantile del presidio ospedaliero di Voghera – ha detto l’assessore alla Famiglia – è la testimonianza della costante attenzione di Regione Lombardia alle esigenze del territorio. L’intervento potenzierà l’organizzazione funzionale delle unità di degenza e delle singole unità di servizi. Saranno razionalizzati i collegamenti al fine di evitare interferenze, attese e assembramenti. Il miglioramento della qualità delle aree di degenza ha come obiettivo il perseguimento di una maggior privacy anche nella fase dell’orientamento, dell’informazione e della comunicazione. La maternità deve essere sempre più considerata un’esperienza che richiama l’attenzione e l’impegno dell’intera comunità. Per questo l’operato del sistema socio sistema sanitario è rivolto a rendere sempre più serena l’attesa e la crescita di ogni nuovo nato”.