“Un passaggio fondamentale, decisivo per il raggiungimento di un obiettivo fortemente voluto non solo dalla politica e dalle istituzioni, ma soprattutto dal popolo. Non dimentichiamo mai, infatti che sul tema dell’Autonomia, in Lombardia e in Veneto si è svolto un referendum nel quale si sono espressi democraticamente i cittadini”. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in attesa del voto finale sul ddl sull’Autonomia in programma martedì 23 gennaio 2024 al Senato. “A chi, ancor oggi, a vari livelli, preferisce far prevalere la pratica della diffusione di fake news rispetto alla realtà dei contenuti – conclude Fontana – dimostreremo con i fatti che proprio grazie all’Autonomia tutte le Regioni, se governate con razionalità e competenza, potranno godere di importanti benefici”.