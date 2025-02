In Lombardia al via progetto ‘La Protezione civile incontra la scuola’

Uno schema di convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per il realizzare il progetto ‘La protezione civile incontra la scuola’ al fine di sensibilizzare gli studenti alle attività svolte dagli operatori del soccorso. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa di concerto con l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi.

Assessore La Russa: avvicinare gli studenti al mondo della Protezione civile

“Questa iniziativa – ha commentato rappresenta una importante opportunità per dare continuità alla proficua collaborazione tra l’Ufficio Scolastico e Regione Lombardia, instaurata nel 2016, e per rafforzare ulteriormente la sinergia tra le istituzioni scolastiche e i soggetti operanti nel settore della protezione civile. Una rete attualmente composta da 235 scuole, con 30.000 alunni formati nell’ultimo triennio. Abbiamo deciso di stanziare 120.000 euro – ha affermato l’assessore La Russa – per ribadire l’importanza di diffondere la cultura della sicurezza al fine di avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni che operano nel contesto della prevenzione e renderli parte attiva. In questo modo potranno sperimentare in modo diretto le attività in capo alla Protezione civile, comprendere cosa sia la corretta ‘percezione del rischio’ e approfondire i temi della responsabilità, dell’autocontrollo, dell’esame della realtà e della coscienza dei propri limiti”.

“Nei prossimi anni – ha aggiunto – sarà ampliata la rete dei centri di promozione di Protezione civile presenti in tutte le province lombarde con il coinvolgimento delle scuole paritarie e i centri di Formazione professionali nella rete scolastica. Inoltre, intendiamo anche rafforzare il coinvolgimento di Province e Città Metropolitana per le attività formative dei docenti nelle scuole in cui, peraltro, sarà incrementato l’insegnamento di Protezione Civile all’interno delle ore di educazione civica. Infine, i centri di promozione svolgeranno un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura di Protezione Civile anche per la partecipazione alle campagne nazionali ‘Io non rischio’ e ‘Io non rischio scuola'”.

Assessore Tironi: promuovere a scuola la cultura della Protezione civile

“Creare consapevolezza tra i giovani di quanto sia fondamentale un loro impegno nell’ambito della Protezione civile – ha commentato l’assessore Tironi – è certamente un obiettivo sfidante, non solo per condividere con loro l’importanza del lavoro svolto dai nostri volontari ma anche per un loro eventuale coinvolgimento diretto nelle associazioni che operano sui territori. La grande sensibilità dei nostri ragazzi verso i temi della sostenibilità, del rispetto e della tutela dell’ambiente trovano nel mondo della scuola un grande alleato e un interlocutore affidabile. Una bella iniziativa che certamente raccoglierà grande interesse”.