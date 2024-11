Beduschi: 11 milioni a oltre mille aziende agricole per la sostenibilità

Regione Lombardia finanzierà con circa 11 milioni di euro 1.053 aziende agricole che hanno infatti presentato domanda per interventi agroambientali nell’ambito della PAC 2023-2027. Lo annuncia infatti l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, dopo l’approvazione degli esiti istruttori del bando per gli interventi ‘SRA’. Che è suddiviso in diverse linee di intervento con l’obiettivo di promuovere, quindi, l’introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale.

Impegno per promuovere gestione agricola ambientalmente sostenibile

“I risultati di questo bando – commenta l’assessore Beduschi – confermano quindi il nostro impegno per promuovere una gestione agricola ambientalmente sostenibile. Abbiamo infatti raggiunto obiettivi importanti in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli. Così come nella salvaguardia della biodiversità e, quindi, nella valorizzazione del paesaggio agrario. Significativi sono stati anche infatti i progressi nella conservazione di razze animali a rischio di estinzione o di erosione genetica”.

Alle aziende agricole 11 milioni per interventi agroambientali

Nel dettaglio, le linee di intervento finanziate corrispondono a: SRA01 – Produzione integrata (114.000 euro): uso sostenibile di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. SRA03 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli (758.173 euro): promuove l’adozione di tecniche di agricoltura conservativa. SRA06 – Cover crops (3.504.493 euro): colture di copertura sulle superfici a seminativo. SRA08 – Gestione dei prati e dei pascoli permanenti (29.760 euro): salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, alla tutela delle risorse naturali come suolo e acqua. SRA10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche (22.326 euro): fasce tampone boscate, siepi, filari, zone umide. SRA14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità (543.841 euro): allevamento di razze locali a rischio di erosione genetica. SRA19 – Riduzione impiego fitofarmaci (121.447). SRA22 – Impegni specifici risaie (2.466.000 euro): per favorire la tecnica della semina in acqua razionalizzando l’uso della risorsa irrigua e migliorando l’habitat per specie tipiche degli ambienti umidi. SRA29 – Produzione biologica (3.287.033 euro): per incentivare le aziende che aderiscono al metodo produttivo ‘biologico’.

Coerenza della strategia regionale

“Questi esiti – prosegue l’assessore – testimoniano quindi la coerenza della nostra strategia regionale. Ovvero quella che pone l’innovazione e la sostenibilità al centro delle politiche agricole. È infatti questa la via maestra che ci farà investire su questo tipo di misure oltre 60 milioni di euro fino al 2027”.

Il riparto

Di seguito ecco quindi il riparto suddiviso per province. Con indicazione del numero delle aziende e dell’importo finanziario destinato.

Provincia Numero Aziende Premio Totale

Bergamo 40 317.405 euro

Brescia 142 974.257 euro

Como 4 11.216 euro

Cremona 119 1.254.963 euro

Lecco 13 98.595 euro

Lodi 53 592.497 euro

Mantova 94 681.494 euro

Milano 78 814.300 euro

Monza e Brianza 11 43.394 euro

Pavia 456 5.696.890 euro

Sondrio 41 356.680 euro

Varese 2 5.419 euro

TOTALE 1.053 10.847.113 euro