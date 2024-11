Mantova. Picchi: ABC Virtus, cuore coraggio e passione a canestro

Cuore, coraggio e passione. E da un sogno, da un progetto ideale è nata una squadra di basket, l’ABC Virtus Mantova, formata esclusivamente da ragazzi diversamente abili. Il sodalizio è stato premiato in Consiglio Regionale dal sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, alla presenza del presidente dell’assemblea, Federico Romani. Presenti la consigliera regionale Alessandra Cappellari, promotrice dell’iniziativa, e Simone Arru, presidente ABC Virtus Mantova. Con loro Federica Cestari, coach ABC Virtus Mantova e Monica Perugini, dirigente ABC Virtus Mantova.

Oltre gli ostacoli

“Gli ostacoli della vita si superano grazie alla forza di volontà – ha dichiarato il sottosegretario Federica Picchi –. Questo è l’insegnamento di questi ragazzi che, con la loro energia, invitano tutti a non nascondersi e a dedicarsi ad affrontare un’impresa, quella sportiva. Perché essere straordinari significa essere se stessi”.

Squadra nata nel 2015

Era il 18 novembre 2015 quando l’avventura mosse i primi passi. Attualmente la squadra fa parte di un settore giovanile che conta più di 200 iscritti di età compresa fra i 4 e i 18 anni. Partecipa a diversi campionati organizzati dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), dalla Uisp (Unione italiana Sport per tutti), dal CSI (Centro Sportivo Italiano) e dall’AICS (Associazione italiana cultura Sport).

Un progetto diventato riferimento

“Un risultato straordinario che assume un valore ancora più importante perché la Virtus Mantova non è solo una squadra di basket ma un progetto diventato punto di riferimento per il territorio mantovano – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani – Lo sport è un veicolo potente, parla un linguaggio universale e diffonde valori fondamentali per lo sviluppo di una società sana”.