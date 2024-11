Insubria, rettorato di Maria Pierro, Fontana: con Regione rapporto saldo 

“In bocca al lupo e buon lavoro, con la certezza che la nuova rettrice saprà guidare con grande professionalità e concretezza un’istituzione di caratura internazionale e allo stesso tempo ben radicata sul territorio”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel primo giorno ‘effettivo’ da magnifica rettrice dell’Università dell’Insubria per Maria Pierro, che ha incontrato personalmente a Palazzo Lombardia nei giorni scorsi. Eletta il 3 luglio 2024 al primo turno di voto, Maria Pierro è ufficialmente entrata in carica il 1° novembre.

Insubria, il rettorato di Maria Pierro

“Sono certo – ha aggiunto il governatore – che sotto la guida di Maria Pierro il rapporto tra Regione Lombardia e l’ateneo continuerà a essere saldo e proficuo e che, come abbiamo condiviso nel recente incontro in Regione, lavoreremo insieme per valorizzare progetti importanti e qualificati in grado di dar ulteriore lustro oltre che all’Università Insubria all’intero sistema-Lombardia”.

@foto Agenzia Blitz-Prealpina