Gli Hub di Melzo e Milano Smistamento saranno ricompresi nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) del porto e retroporto di Genova. Lo ha stabilito la Regione Lombardia attraverso una delibera di Giunta approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, in applicazione del decreto attuativo della legge nazionale che disciplina le ZLS.

I Comuni del Milanese coinvolti

I due Hub logistici sono localizzati nei Comuni di Segrate, Pioltello, Melzo e Vignate. La ZLS intende favorire il traffico merci ferroviario e la capacità di interscambio ferro-gomma-acqua: obiettivi da raggiungere attraverso interventi infrastrutturali, misure e accordi di scala vasta.

La collaborazione con Liguria e Piemonte

“Aspettavamo da tempo il decreto attuativo – dichiara l’assessore Claudia Maria Terzi – della legge che ha istituito le ZLS. Una volta arrivato, Regione Lombardia, in collaborazione con la Liguria e il Piemonte, si è messa subito all’opera per definire la perimetrazione delle aree lombarde legate alle zone del porto e retroporto di Genova. La delimitazione della ZLS, con l’indicazione delle porzioni di territorio interessate, è un tassello fondamentale e molto atteso dal mondo della logistica per la pianificazione strategica di sviluppo”.

ZLS opportunità per l’economia

“Le imprese ritenute ammissibili all’interno delle aree – prosegue Terzi – perché compatibili con la funzione industriale e perché promotrici di investimenti in quei siti, potranno infatti beneficiare di semplificazioni amministrative e di agevolazioni fiscali. Le ZLS rappresentano un’opportunità per stimolare l’economia regionale e creare un ambiente favorevole agli investimenti, sia come punto di incontro tra pubblico e privato, sia soprattutto tra le imprese industriali e gli operatori del trasporto e della logistica”.

I prossimi passi

A seguito della delibera di Giunta regionale, l’iter procedurale proseguirà con la trasmissione della proposta di perimetrazione delle aree del retroporto di Milano Smistamento e di Melzo alla Regione Liguria, affinché le integri nel proprio Piano di Sviluppo Strategico regionale così da inviarlo aggiornato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In allegato le mappe del territorio che sarà incluso nella ZLS.