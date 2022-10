L’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi esprime soddisfazione per l’accordo siglato da Anbi (l’Associazione nazionale dei consorzi di bonifica), A2A, attraverso la controllata A2A Ciclo Idrico e Acque Bresciane per valorizzare l’utilizzo multiplo dell’acqua.

Rolfi: accordo acqua primo passo fondamentale per agricoltura

“L’accordo tra Anbi, A2A e Acque Bresciane – commenta – è il primo passo. Per dare concretezza a un tema quanto mai attuale per un cambio di passo del sistema agricolo lombardo: l’utilizzo delle acque depurate a fini irrigui”.

“Durante la crisi idrica di questa estate la Regione Lombardia – aggiunge Rolfi – aveva evidenziato la necessità di seguire questa strada per far fronte a cambiamenti climatici e lunghi periodi di siccità. La tecnologia ci consente di depurare al meglio l’acqua reflua per garantirne di più ai campi nel periodo di bisogno”.

“Il sistema Brescia – sottolinea – può diventare un modello nazionale attuando concretamente il regolamento europeo. La provincia è uno dei territori più importanti sotto il profilo agricolo e alimentare: deve lanciare per prima la sfida dell’innovazione anche in questo ambito”.