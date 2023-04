La vertenza sulla chiusura delle attività produttive della Nonwovens di Mozzate (CO) ha avuto esito positivo. La fase amministrativa della procedura si è conclusa infatti con la sottoscrizione di un accordo sindacale che garantisce un consistente incentivo ai lavoratori, tutelando in particolare le persone fragili e i pensionandi, e prevedendo anche opportunità di ricollocazione.

“Si è risolta positivamente la prima crisi aziendale che ho personalmente seguito – ha ricordato – già dal giorno di insediamento del Consiglio Regionale”.

Nella notte di ieri, infatti, dopo vari incontri svolti in sede regionale, e grazie alla perseveranza e all’opera di mediazione svolta da Regione Lombardia, le parti hanno raggiunto un’intesa; accordo ratificato oggi dall’assemblea dei lavoratori a larghissima maggioranza.

“Questo risultato – ha chiosato l’assessore – non chiude però la questione: pur ringraziando azienda e sindacati che con il supporto di Regione Lombardia hanno superato le possibili conseguenze traumatiche sul piano occupazionale e sociale, confermo la volontà ora di dare la piena disponibilità di Regione Lombardia, attraverso i Centri per l’Impiego e la rete degli operatori accreditati della provincia di Como , nel sostenere i lavoratori con gli strumenti e le misure di politica attiva del lavoro disponibili, in particolare il programma GOL e la misura ‘ Formare per Assumere ‘, affinché tutti siano al più presto ricollocati”.