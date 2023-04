Lissone/MB. Nuovo edificio Aler di via Gelsi, Franco: casa diritto di tutti

L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco , ha inaugurato a Lissone (MB) il quarto complesso di 20 alloggi di proprietà Aler in via Gelsi 22. I lavori di ristrutturazione dell’edificio, denominato ‘F5’, hanno coinvolto 20 alloggi per un investimento di 1.721.097 euro. L’intervento è previsto all’interno di un progetto iniziato nel 2009. Con la realizzazione di 126 alloggi, suddivisi in 3 fabbricati in via Martiri della Libertà.