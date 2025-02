Regione Lombardia prosegue il lavoro a sostegno dei distretti industriali di eccellenza, in modo da favorire la collaborazione tra imprese, istituzioni, università, istituti di formazione, centri di ricerca, hub di innovazione e istituti di credito. Prosegue nella sua seconda tappa seconda tappa ‘Lombardia protagonista. Qui puoi’. Anche per il settore dell’aerospazio a Varese, infatti, la parola d’ordine è ‘fare sistema’ per rafforzare la competitività della Lombardia a partire dalle specificità economiche dei singoli territori.

Il distretto dell’aerospazio di Varese tappa di ‘Lombardia protagonista. Qui puoi’

In quest’ottica si è svolta a Varese la seconda tappa del tour istituzionale ‘Lombardia Protagonista. Qui Puoi’, promosso dal governatore Attilio Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi per proseguire, sui territori, il dialogo diretto con aziende e stakeholder finalizzato a consolidare le filiere e gli ecosistemi economici locali, agevolando le sinergie tra soggetti diversi.

Tavolo istituzionale di Regione Lombardia con gli stakeholder a Varese

Il focus della tappa varesina è incentrato sul Distretto dell’Aerospazio. In mattinata, Fontana e Guidesi, con l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, e il sottosegretario con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, hanno incontrato i protagonisti del settore nel corso di un tavolo istituzionale a Ville Ponti. Per poi visitare, nel pomeriggio, alcune aziende del comparto.

Pragmatismo e ‘fare rete’ anche per il distretto dell’aerospazio di Varese

“La provincia di Varese – ha affermato il presidente Fontana – ha una posizione di leadership nell’industria aerospaziale che, come Regione, vogliamo contribuire a consolidare. Lo vogliamo fare ascoltando le istanze di chi è artefice di eccellenze riconosciute a livello mondiale e lavorando per far sì che i soggetti coinvolti possano intensificare le sinergie. Lavoriamo secondo un metodo lombardo improntato al pragmatismo e alla necessità di ‘fare rete’ per continuare a primeggiare sugli scenari nazionali e internazionali”.

Regione a fianco delle imprese

“Le imprese – ha continuato – devono sapere di avere al loro fianco la Regione, vogliamo essere sempre più punto di riferimento per chi fa grande la Lombardia col proprio lavoro: un impegno che si traduce da un lato in bandi e misure a sostegno degli investimenti e dall’altro in iniziative come questa in grado di accompagnare lo sviluppo dei territori e il rafforzamento delle filiere. Il Cluster aerospaziale di Varese diventa riferimento e traino anche per le imprese del settore dislocate nel resto del territorio lombardo e non solo”.

Settore aerospazio protagonista da Varese all’intera Lombardia

“Il settore aerospaziale in provincia di Varese è una risorsa rilevante per tutta la Lombardia – ha sottolineato Guidesi – con aziende di pregio e centri di altissima specializzazione, supportati da università e istituti di formazione legati alla filiera e in grado di assicurare figure tecniche alle imprese e un futuro professionale ai giovani del territorio. Il Distretto varesino dell’Aerospazio può sviluppare ulteriormente il proprio potenziale straordinario e per questo come Regione intendiamo dare un apporto per connettere know how, studiando, insieme ai protagonisti, al mondo imprenditoriale e agli stakeholder, le migliori azioni da attuare, coerentemente con il piano industriale che abbiamo varato a livello regionale”.

In Lombardia vera e propria politica industriale

“Siamo la prima regione – ha ricordato – ad aver strutturato una vera e propria politica industriale individuando strategie per la valorizzazione di ogni singolo territorio e di ogni singola filiera, favorendo la creazione di reti tra i soggetti coinvolti in un determinato settore economico. L’iniziativa odierna è specifica per l’aerospazio, ma in realtà lavoriamo costantemente per prestare attenzione e sostegno ad ogni singolo settore dell’economia provinciale e regionale”.

La Lombardia sempre un passo avanti

“Ringrazio il presidente Fontana e l’assessore Guidesi – ha commentato l’assessore Caruso – per questa tappa di Varese all’interno di un ‘viaggio’ pensato per valorizzare le eccellenze. Chi ha idee e talento e chi vuole investire trova in Lombardia il terreno giusto per crescere. In particolare l’Aerospazio dimostra come il nostro territorio sappia competere a livello internazionale. Il nostro compito è creare le condizioni affinché ognuno possa trovare il proprio spazio e la propria occasione. Lo stiamo facendo anche per le imprese culturali. La Lombardia ha sempre saputo essere un passo avanti e continuerà a esserlo”.

Investire su Space Economy e Advance Air Mobility

“La provincia di Varese – ha detto il sottosegretario Cattaneo – dovrà avere ancora un futuro industriale e manifatturiero, ma per questo occorrerà investire su nuovi settori come la Space Economy e la Advance Air Mobility. Nell’aerospazio abbiamo competenze e specializzazione, dunque possiamo ospitare una Zona di Innovazione e Sviluppo e creare un Competence Center di livello globale. Per questo potremo usare tutti gli strumenti messi in campo da Regione Lombardia per diventare vincenti sul mercato internazionale”.

Progettualità di Regione Lombardia

La Lombardia, nel 2023, è stata la prima regione italiana ad adottare un vero e proprio piano di politica industriale che ha analizzato il contesto socio-economico lombardo in termini di ecosistemi, di mappatura delle specializzazioni industriali e di strategie da attuare per rafforzare le filiere, così da mantenere o migliorare il ruolo di guida dell’economia italiana ed europea. Questa nuova progettualità di Regione Lombardia ha la finalità di aggiornare il prezioso lavoro del 2023.

Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS)

Si integrano in questa pianificazione strategica, infatti, le Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), un modello sperimentale di azione pubblica ispirato all’esempio di MIND: anche di questa ipotesi, applicata alla filiera dell’Aerospazio, si è parlato durante il tavolo istituzionale.

L’obiettivo delle ZIS é promuovere la cultura dell’innovazione, i flussi di conoscenza tra università, centri di ricerca, aziende e mercati, nonché la competitività delle imprese e dei territori su scala globale e costruire nuove esperienze di sviluppo del tessuto economico-produttivo locale.

L’industria aerospaziale in Italia e in Lombardia

L’industria aerospaziale rappresenta un settore strategico e una delle eccellenze industriali italiane, posizionandosi al quarto posto in Europa e al settimo a livello mondiale in termini di fatturato. Nel 2023, le aziende del settore hanno registrato un fatturato totale superiore ai 18 miliardi di euro e un numero di dipendenti che supera i 50.000 addetti. Facendo registrare una crescita rilevante dal punto di vista occupazionale (nel 2022 il numero di dipendenti era pari a 44.000 unità). Il settore contribuisce in modo significativo anche in termini di innovazione e tecnologia avanzata, con una spesa in ricerca e sviluppo che tocca il 10% del fatturato.

La distribuzione geografica delle aziende del settore aerospaziale in Italia vede la Lombardia al primo posto. Qui si contano 215 aziende nel settore aerospaziale, con un totale di circa 21.800 dipendenti. Il fatturato del 2022 ammonta a 6,3 miliardi di euro.

Il ruolo della provincia di Varese

Il territorio della provincia di Varese si colloca al primo posto in Lombardia. I dati di Confindustria Varese confermano nel 2023 una crescita significativa rispetto al 2022 dell’export aerospaziale lombardo, con un valore di quasi 1,9 miliardi di euro: ben 83,4% in più rispetto all’anno precedente. In Paesi come Grecia, Polonia e Arabia Saudita, nel 2023 Varese figura come l’unico centro esportatore lombardo.

Questo primato è stato raggiunto grazie alla solidità dei mercati storici, che continuano a rappresentare una base forte per le vendite all’estero, e all’ottima performance verso nuovi partner commerciali.

Leonardo, azienda leader nel settore, rappresenta un importante motore di sviluppo locale ma non è la sola. Le aziende operanti in questo comparto sono autentici micro-centri di eccellenza altamente specializzati.

Percorsi scolastici specializzati nell’aerospazio a Varese

Riguardo alla formazione professionale, nella provincia di Varese sono presenti 10 percorsi ITS (Istituti Tecnici Superiori), di cui tre dedicati al settore aerospaziale. Gli ITS legati alla filiera aerospaziale si posizionano ai vertici del ranking provinciale, occupando rispettivamente la 1ª, la 2ª e la 4ª posizione in termini di punteggio complessivo. Un risultato confermato anche dall’indice di efficacia del percorso, che considera tre elementi: il numero di diplomati, il valore degli occupati equivalenti e la rilevazione a un anno dal termine del corso.

I tre ITS aerospaziali monitorati mostrano risultati notevoli, con percentuali di efficacia rispettivamente pari al 96,67%, 97,48% e 94,95%. E contribuiscono dunque in modo significativo alla formazione dei tecnici altamente specializzati. Nello specifico, i tre percorsi ITS dedicati al settore aerospaziale sono: ‘Tecnico superiore meccatronico per l’industria 4.0 meccanica e aeronautica’, ‘Tecnico superiore per la progettazione e il montaggio nelle costruzioni aeronautiche’, ‘Tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili’.

Il Lombardia Aerospace Cluster

Di fondamentale importanza anche il Lombardia Aerospace Cluster. Nato dall’iniziativa di Confindustria Varese e di 8 imprese rappresenta il sistema aerospaziale lombardo nella sua complessità fatto di oltre 200 aziende, quattro università (Politecnico, Bicocca, LIUC e Pavia), due centri di ricerca (IREA e Istituto nazionale di Astrofisica) e tre filiere complete (ala fissa, ala rotante e spazio). Fin dalla sua nascita il Cluster lavora perché si sviluppi un’identità collettiva in costante evoluzione, attraverso il networking nazionale e internazionale.