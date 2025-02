Regione Lombardia conferma il proprio impegno per la valorizzazione delle infrastrutture sportive locali anche con il sostegno alla riqualificazione del centro sportivo comunale di Caravaggio (Bergamo). Il progetto, richiesto dal sindaco Claudio Bolandrini, prevede, in particolare, interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle strutture. Il cofinanziamento regionale è di 370.000 euro a valere sul bilancio 2025-2027.

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e ai Giovani Federica Picchi, ha evidenziato l’importanza di investire in impianti moderni e funzionali.

“Lo sport – ha sottolineato – rappresenta una risorsa fondamentale per il benessere delle comunità e per la crescita delle nuove generazioni. Con questo intervento vogliamo garantire spazi adeguati, sicuri e all’altezza delle esigenze degli atleti e dei cittadini di Caravaggio.

Strutture sportive e discipline

“Le strutture sportive coinvolte – ha proseguito – ospitano numerose discipline, tra cui calcio, basket, pallavolo, atletica, bocce, karate, badminton e ginnastica artistica. Il Palazzetto dello sport è inoltre utilizzato dagli studenti delle scuole dell’obbligo e del Liceo Galileo Galilei per l’attività motoria curricolare. Rappresentan così anche un punto di riferimento essenziale per la formazione sportiva dei giovani del territorio”.

Caravaggio, la riqualificazione del centro sportivo

Il progetto di riqualificazione riguarda il Palazzetto dello sport e il bocciodromo, con interventi mirati alla sicurezza, all’efficienza energetica e alla funzionalità degli impianti. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 760.000 euro. Nello specifico, il Palazzetto beneficerà di lavori di rifacimento degli impianti elettrici e termici e di miglioramento dell’efficienza energetica. Le risorse saranno destinate anche a migliorare la fruibilità dell’impianto sportivo. Il bocciodromo vedrà invece la riqualificazione dei campi da gioco e l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione. Previsti interventi anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tutti i lavori saranno realizzati entro la fine del 2026.

“Con questo intervento – ha commentato Picchi – Regione Lombardia conferma il proprio impegno per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture sportive e di sicurezza, a beneficio di tutta la comunità”.

Strutture sportive funzionali, sicure e inclusive

“Grazie all’interessamento della Regione Lombardia e in particolare del sottosegretario Federica Picchi, del presidente Attilio Fontana e di tutti gli assessori – ha evidenziato il sindaco Bolandrini – possono proseguire i lavori al centro sportivo. La sottoscrizione dell’accordo di programma tra Regione Lombardia e Comune permetterà a Caravaggio di avere un palazzetto e un bocciodromo belli e conformi ai requisiti di funzionalità, sicurezza, efficientamento energetico e inclusività che i moderni impianti sportivi devono rispettare”.