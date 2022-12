Aler, approvati interventi di riqualificazione e efficientamento energetico

Incrementare l’offerta abitativa anche attraverso interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare delle Aler lombarde: è l’obiettivo della delibera approvata in Giunta, su proposta dell’assessore regionale a Casa e Housing sociale, Alan Christian Rizzi.

Aler, le risorse per gli interventi di efficientamento

La misura riguarda nello specifico l’approvazione e l’integrazione di risorse finanziare aggiuntive destinate agli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare delle Aler lombarde previsti in relazione al ‘Superbonus 110%‘. Questi contributi regionali offriranno copertura finanziaria ai maggiori costi non detraibili dei nuovi interventi i cui lavori sono avviati.

Dotazione economica

La copertura economica della manovra ammonta a euro 3.774.520,12 che si aggiungono a circa 4 milioni già assegnati per il 2022 per un ammontare di interventi attivati di circa 300 milioni di euro.

Rizzi: efficientamento in case Aler misura strategica

“Una misura strategica – commenta l’assessore Rizzi – che, sulla base di una ricognizione precisa, dimostra l’efficacia e l’efficienza dell’azione di governo di Regione Lombardia che punta a portare avanti tutti quegli interventi previsti con il ‘Superbonus 110%‘ proprio per riqualificare e realizzare opere a favore dell’ambiente in cui viviamo”.

“Realizzare azioni volte all’efficientamento energetico – conclude – significa avere lo sguardo rivolto già oltre il futuro immediato per il bene delle giovani generazioni”.

Soggetti destinatari della manovra

Destinatari della manovra sono le Aler Brescia, Cremona, Mantova, Aler Milano, Aler Pavia Lodi e Aler Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio.

Dettaglio interventi per Aler

Per Milano, sono 1.113 gli alloggi Aler coinvolti, con una quota integrativa 2023 di euro 2.832.308, 45. La quota integrativa 2023 per le Aler Brescia Cremona Mantova ammonta a euro 301.886,46. Per le Aler Pavia Lodi, la quota integrativa 2023 ammonta invece a euro 255.545,27. Infine, per le Aler Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio la quota integrativa 2023 ammonta a euro 384.779,94.