“Bicocca è un modello di eccellenza di università moderna, connessa alle Istituzioni e al tessuto economico e produttivo nel quale è inserita. Una realtà dalla quale prendere esempio”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 che si è aperto, martedì 12 novembre, con il taglio del nastro di Piazza della Scienza, spazio rigenerato nel cuore del campus della Bicocca.

Anno accademico 2024-2025 Bicocca, occasione per continuare collaborazione

“Il progetto di rigenerazione di Piazza della Scienza, finanziato dalla Regione Lombardia insieme al Ministero dell’Università e della Ricerca – ha aggiunto il governatore – mira a rinnovare l’area con interventi di sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici”. “La Regione si è impegnata negli ultimi anni per realizzare infrastrutture innovative. E questa piazza diventa un ‘living lab’ dell’Ateneo grazie a tecnologie avanzate per la pianificazione urbana sostenibile. Finanziamo le Università con investimenti mirati per incentivare la ricerca e promuovere collaborazioni con il mondo delle imprese” ha concluso Fontana.