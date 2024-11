A Palazzo Lombardia la mostra fotografica ‘High Contrast’

Inaugurata dall’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi la mostra ‘High Contrast’, allestita nello spazio espositivo N3 a Palazzo Lombardia. Protagonisti gli scatti del fotografo sedicenne Gaddo Belloni Menconi. Fil rouge della galleria di immagini il tema della memoria e dei ricordi, immagini evanescenti di un passato che svanisce nell’incessante scorrere del tempo della vita umana e che può ritornare alla coscienza solo grazie all’introspezione. L’esposizione si può visitare gratuitamente fino al prossimo 18 novembre dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00.

Assessore Tironi: in mostra a Palazzo Lombardia la bellezza profonda della quotidianità

“E’ stato molto bello farmi raccontare da Gaddo – ha commentato Tironi – tutto il lavoro che c’è dietro questi bellissimi scatti in bianco e nero. E’ un artista straordinario che riesce a rielaborare, attraverso le potenzialità espressive della fotografia, tutto ciò che più lo colpisce nella quotidianità. Il tutto soffermandosi su dettagli che stimolano l’immaginazione di tutti noi. Il punto di forza di queste foto è proprio la capacità di restituire la realtà che ci circonda attraverso giochi di luci e ombre e una sensibilità che sa guardare oltre i soggetti ritratti. Tanti i temi affrontati e, tra questi, anche la natura e la sostenibilità”.

Il giovane fotografo: esprimo le emozioni con la fotografia

A confermare il ruolo chiave della fotografia come mezzo per trasfigurare la realtà in modo creativo è stato anche il giovane artista. “Giro per la città o in campagna – ha detto – alla ricerca di sensazioni, colori, ombre e luci. Nel silenzio sento la mia anima e sento anche il nascere di emozioni che poi cerco di esprimere attraverso il bianco e nero, i contrasti o i colori”.