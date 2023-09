Aperto anno scolastico 23/24, Fontana: ragazzi abbiate fiducia nel futuro

“Agli studenti dico di impegnarsi. La scuola è un’esperienza bellissima. I ragazzi devono avere fiducia in loro stessi e nel futuro. Non si devono lasciare spaventare da chi vede un futuro negativo. Devono guardare al futuro con entusiasmo, solo così riusciranno insieme a costruire un futuro migliore”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la cerimonia di avvio dell’anno scolastico 23/24 all’I.C. Riccardo Massa di via Quarenghi a Milano cui ha partecipato anche l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi.

“Gli studenti – ha proseguito il presidente – devono essere parte attiva e propositiva all’interno del sistema scuola. Insieme dobbiamo cercare di fare un grande sforzo perché il futuro è fondato sulla qualità del capitale umano. Quindi i ragazzi devono capire che è necessario il loro impegno. Allo stesso tempo è fondamentale il rapporto tra studente e insegnante. È un qualcosa che ci accompagna tutta la vita”.

Assessore Tironi: inizia un percorso straordinario

“Ai ragazzi – ha aggiunto Simona Tironi -dico che questo è un giorno importante: è l’inizio di un percorso straordinario. Agli insegnati chiedo che il loro non sia solo un lavoro, ma una passione. Ai genitori chiedo invece di entrare nella scuola, di incentivare e motivare sempre di più i loro figli”.

“La nostra forza – ha proseguito Tironi – è credere nella scuola. Questo significa continuare a valorizzarla. Abbiamo bisogno di cambiare paradigma per il benessere dei nostri ragazzi. È fondamentale per noi garantire un’istruzione di qualità a tutti gli studenti, e come Regione Lombardia continueremo ad investire nell’istruzione e nella formazione, per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni, in cui ognuno possa realizzare appieno il proprio potenziale”.