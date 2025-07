La Lombardia rilancia e racconta i luoghi della Grande Guerra. Trincee, forti e sentieri alpini tornano accessibili grazie a un progetto regionale che punta a trasformare le testimonianze del primo conflitto mondiale in una rete permanente di musei e itinerari storici.

L’iniziativa, intitolata ‘Memoria in trincea. La Grande Guerra sulle montagne lombarde’, è stata presentata a Palazzo Pirelli dall’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, che ha annunciato investimenti, collaborazioni e una visione di lungo periodo. Presenti, tra gli altri, anche i consiglieri regionali Giacomo Zamperini e Diego Invernici.

“Non vogliamo limitarci a ricordare questi siti come elementi storici. L’obiettivo – ha dichiarato l’assessore Caruso – è rendere questi luoghi accessibili, vivi e capaci di parlare a chi li visita, dalle scuole ai turisti”.

Valorizzare le montagne lombarde della Grande Guerra

Le azioni regionali prevedono la valorizzazione di postazioni, fortificazioni e la riqualificazione di percorsi montani. Le attività, lungo l’intero arco alpino lombardo, prevedono l’impiego di tecnologie digitali, contenuti multimediali e visite immersive.

Tra gli interventi in corso spicca la valorizzazione di Forte Montecchio Nord di Colico (Lecco), divenuto recentemente patrimonio pubblico regionale.

“È una delle fortificazioni meglio conservate d’Europa. Mantenerlo accessibile alla collettività – ha spiegato Caruso – è un impegno concreto per farne un presidio culturale stabile”.

Il contributo di Ersaf

La valorizzazione culturale di Forte Montecchio Nord, in collaborazione con Ersaf, prevede il coinvolgimento degli attori locali e la messa in rete con altri luoghi e percorsi legati al tema della Grande Guerra in un’ottica di valorizzazione storica, culturale, paesaggistica.

“Stiamo costruendo una rete con enti locali e associazioni per dare continuità a questo lavoro. Il nostro obiettivo è rendere il complesso monumentale di Forte Montecchio un polo di divulgazione permanente di rilevanza nazionale e internazionale sul tema della Grande Guerra in Lombardia. Ma, anche, di supporto alle attività culturali tradizionalmente praticate sul territorio”.