Da venerdì 19 novembre possono prenotare la vaccinazione antinfluenzale anche nuove categorie di cittadini, fra questi anche i ragazzi nati dal 2008.

In particolare, potranno accedere alla somministrazione:

– gli adulti dai 60 ai 64 anni (nati nel 1961 e precedenti)

– i bambini dai 7 ai 13 anni (nati nel 2008 e successivi) con SPRAY nasale

e fra le nuove classi di condizioni di rischio:

– gli operatori sanitari

– le Forze armate: Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Carabinieri, Guardia di finanza

– i Vigili del Fuoco

– i donatori di sangue

– lavoratori a contatto con animali o materiale di origine animale

– gli insegnanti e il personale dei servizi educativi (personale

docente e non docente fino alle scuole secondarie di 2° grado,

inclusi gli educatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia).

Vicepresidente Moratti: vaccinatevi

“Ancora una volta – spiega la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti – rinnovo l’invito a prenotare ed effettuare la vaccinazione antinfluenzale. Ricordo infatti che, insieme alle misure di igiene e di protezione individuale, la vaccinazione è senza dubbio lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’influenza”.

Come prenotare la vaccinazione antinfluenzale

Adulti e ragazzi possono quindi prenotare facilmente la propria dose di antinfluenzale tramite il portale (https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it), il numero verde 800.89.45.45, oppure rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o anche al pediatra.

Ad oggi possono prenotare i cittadini lombardi over 65; le persone a rischio per patologia; le donne in gravidanza e i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni di età.

dvd