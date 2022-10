Anziani maltrattati in casa riposo del Pavese, Fontana: rabbia e amarezza

“Provo rabbia e amarezza per quanto accaduto alla comunità alloggi per anziani del Pavese. Presso la struttura, in un blitz del Nas di Milano, coordinato dalla Procura di Pavia, i militari hanno arrestato il titolare e quattro operatrici della struttura, per maltrattamenti ripetuti a carico degli ospiti. La mia solidarietà e quella di Regione Lombardia alle povere vittime e ai loro familiari”. Così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, commenta la notizia della chiusura di una comunità alloggio per anziani, in provincia di Pavia. L’operazione del Nas di Milano, in coordinamento con la Procura di Pavia, ha portato anche all’arresto del titolare e di quattro operatrici per maltrattamenti e totale disinteresse per alimentazione, igiene e vigilanza delle necessità mediche degli ospiti.

Ats di Pavia ha effettuato la segnalazione

“Le nostre Ats – aggiunge Fontana – effettuano costantemente controlli nelle strutture accreditate proprio per evitare che fatti di questo genere non accadano o vengano fermati immediatamente. Grazie all’Ats di Pavia che ha inviato prontamente le segnalazioni alle Autorità competenti, ha preso avvio l’indagine che ha portato all’intervento delle Forze dell’Ordine di questa mattina, a cui va il mio plauso”.

Supporto psicologico per superare i traumi

Una squadra composta dal direttore sanitario di Ats Pavia Stefano Boni, medici, infermieri e un assistente sociale sono immediatamente intervenuti sul posto. Stanno valutando le condizioni degli ospiti per ricollocarli immediatamente in altre strutture sociosanitarie del territorio. Sarà loro offerto tutto il supporto psicologico per superare i traumi subiti.

“Confido che i responsabili di queste azioni orribili, inconcepibili per qualsiasi essere umano, figuriamoci per qualcuno che aveva promesso di amare e prendersi cura di queste persone fragili – chiosa il governatore – siano puniti con le giuste condanne e banditi a vita da attività di assistenza di qualsiasi genere”.

Locatelli: contatterò personalmente i familiari

“Quanto è accaduto nel Pavese in una struttura per anziani è un fatto gravissimo. Il mio primo pensiero va alle vittime che hanno subìto i maltrattamenti e alle loro famiglie, ai quali esprimo la mia vicinanza e solidarietà e quella di Regione Lombardia. In giornata sarà mia premura sentire personalmente i familiari degli ospiti della struttura che hanno subìto ingiurie, urla e mortificazioni. Questi ambienti dovrebbero invece essere sereni e accoglienti, in grado di garantire loro cura, protezione e relazioni ricche di affetto”. Lo dichiara Alessandra Locatelli, assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità a Pari opportunità di Regione Lombardia.

Locatelli: rivolgo un grazie alle forze dell’ordine

“Fatti del genere – ha aggiunto l’assessore – non dovrebbero mai accadere. Auspico che vengano applicate pene esemplari per chi ha perpetrato violenza e umiliato persone vulnerabili e indifese. Ritengo, infine, doveroso, rivolgere un ringraziamento alle Forze dell’ordine. In particolare ai carabinieri del Nas di Milano che, coordinati dalla Procura di Pavia, hanno svolto le indagini. E all’Ats di Pavia che ha inviato prontamente le segnalazioni alle Autorità competenti”.