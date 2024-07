Sull’app IO, i cittadini lombardi potranno ricevere la conferma e il remind degli appuntamenti prenotati dal primo luglio (sia tramite servizi web che call center), annullare la prenotazione e pagare il ticket delle prestazioni sanitarie.

Lombardia Regione pilota, Pago PA integra servizi app IO

Regione Lombardia, su invito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il coinvolgimento di PagoPA, ha aderito all’iniziativa che integra questi servizi sull’app IO. Diventa quindi ente pilota, in quanto ritenuta modello virtuoso nello sviluppo di soluzioni multicanali per ottimizzare l’accesso alle cure. In autunno anche sull’App IO sarà possibile prenotare visite ed esami.

Sottosegretario Butti: collaborazione concreta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e Regione Lombardia

“L’integrazione dei servizi sanitari nell’app IO – evidenzia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione Alessio Butti – rappresenta un passo significativo per migliorare l’accesso alle cure. A partire da oggi, i cittadini lombardi potranno ricevere remind degli appuntamenti, annullare prenotazioni e pagare il ticket delle prestazioni sanitarie direttamente dall’app. Questa iniziativa è frutto della collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la Regione Lombardia. Diventa pertanto fondamentale per contenere il fenomeno del no-show e ridurre le liste d’attesa, ottimizzando così l’efficienza del sistema sanitario”.

Assessore Bertolaso: con app IO ampliata modalità accesso a servizi

“Si tratta – sottolinea l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – di un’ulteriore accesso digitale a servizi importanti che consentono al cittadino di ricordare l’appuntamento, disdirlo in caso di necessità e pagare il ticket dovuto per la prestazione. In Lombardia abbiamo già diversi strumenti regionali che consentono queste azioni, riteniamo che ampliare le modalità di accesso ai servizi sia fondamentale e per questo motivo ci siamo resi disponibili per ‘testare’ anche questa nuova modalità di accesso digitale di cui potranno avvalersi poi tutti i cittadini italiani”.

L’integrazione di servizi di ambito sanitario nell’ app IO rappresenta una soluzione digitale per l’accesso alle cure da parte dei cittadini lombardi in aggiunta a quanto già viene garantito tramite l’app Salutile, il sito Prenotasalute, il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico e i sistemi del Contact Center Regionale.

Obiettivo evitare fenomeno no-show

La sinergia tra Regione Lombardia e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha vari obiettivi. Rientra tra le numerose iniziative portate avanti contenere il fenomeno del no-show (ovvero i pazienti che non si presentano per l’esame o la visita) e per ridurre le liste d’attesa.