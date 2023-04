Milano. Area B, Lucente: non funziona, valutare soluzioni alternative

“Ormai è evidente: a Milano area B non funziona e area C è percepita dagli automobilisti come una fastidiosa, ingiusta e dispendiosa gabella”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, a margine della sottoscrizione dei protocolli d’intesa con le Forze dell’ordine e le Forze armate per la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.

“Da sempre – ha aggiunto Lucente – sono contrario a ticket e restrizioni che ricadono unicamente sui pendolari e sulla gente che lavora”. E in tal senso, l’assessore ha chiesto un incontro con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per discutere della questione. L’obiettivo è condividere un percorso alternativo in ambito trasportistico, in grado di armonizzare le esigenze della sostenibilità con quelle di chi deve raggiungere quotidianamente il capoluogo per lavorare.

Assessore Lucente: attendo i dati su area B

“Da tempo – ha proseguito – da più parti di chiede di entrare in possesso dei dati di accesso su area B. Sino ad oggi nessuna risposta: evidentemente i numeri non sono ‘buoni'”.

“Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore regionale – ribadisce la sua volontà di collaborare per individuare soluzioni innovative in tema di mobilità sostenibile. Sono un convinto assertore del dialogo e del confronto. Ecco perché il coinvolgimento di enti, istituzioni e associazioni è l’unica strada da seguire per trovare una soluzione soddisfacente in merito alla viabilità”.

“Di sicuro – ha concluso Lucente – non possono essere solo i pendolari a pagare le politiche ecologiste di Milano: area B e area C non possono essere la soluzione”.