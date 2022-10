“Sull’Area B di Milano una cosa deve essere chiara: Regione Lombardia non ha emesso divieti di circolazione per i veicoli Euro 5 diesel. Divieti, introdotti invece dal Comune di Milano per l’Area B e l’Area C. La decisione del Comune di aderire al nostro ‘Move in‘, semmai, ha permesso a una fascia di automezzi di continuare a circolare anche in Area B per un massimo di 2.000 chilometri all’anno”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione ‘Fili’ in piazza Città di Lombardia.

Area B Milano

“Il meccanismo del nostro dispositivo è stato ideato nel 2019. Riguarda, nello specifico, gli Euro 4 diesel e quindi registra il chilometraggio a prescindere dagli orari. Pertanto, come già avvenuto in occasione del Tavolo Aria, abbiamo proposto nuovamente al Comune di Milano di modificare i parametri del software. Questo consentirebbe di non scalare i chilometri dopo le 19.30 e il sabato e la domenica, cioè quando l’Area B non è attiva. Da Palazzo Marino aspettiamo una risposta”.