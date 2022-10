Cani guida per non vedenti, da Regione 150.000 euro per le associazioni

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato una delibera che integra per l’anno 2022 le risorse per i contributi a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti i cani guida appositamente addestrati.

Più fondi per associazioni che danno cani a non vedenti

“Con una cifra complessiva di 150.000 euro – ha dichiarato Alessandra Locatelli, assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità – intendiamo offrire un aiuto concreto alle associazioni. A quelle realtà che si occupano di allevare, crescere e addestrare i cani guida. Che li seguono a partire dalla nascita fino alla consegna gratuita a persone non vedenti. Questo per dare loro l’opportunità di muoversi in autonomia e migliorare la propria qualità di vita”.

Giornata nazionale del cane guida

“Proprio nei prossimi giorni, più precisamente il 16 ottobre – ha ricordato l’assessore -, si celebra come ogni anno la ‘Giornata nazionale del cane guida’. Una ricorrenza istituita dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti nel 2006 per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui diritti delle persone con disabilità visiva. E, inoltre, per far comprendere l’importanza rivestita dal cane guida che rappresenta gli occhi e l’orientamento di chi vive nel buio”.

Impegno concreto della Regione

“Il sostegno – ha concluso l’assessore Locatelli – agli enti che si occupano di consegnare questi preziosi amici a quattro zampe alle persone non vedenti, che a seguito della crisi sanitaria, economica e sociale hanno subìto un incremento dei costi è un impegno che Regione Lombardia rinnova da diversi anni. Con l’obiettivo di garantire un punto di riferimento certo alle persone non vedenti o ipovedenti e di farlo nel massimo rispetto del cane guida, garantendogli affetto, cura e una famiglia sicura”.

gus