Attività storiche, assessore Guidesi premia 41 imprese di Como e provincia

Sono quarantuno le attività storiche in provincia di Como che hanno ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia nel 2022.

La consegna è avvenuta questa mattina all’auditorium Sacchi di Como, alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, del sottosegretario regionale con delega ai Rapporti con il Consiglio, Fabrizio Turba, e del presidente della Camera di Commercio, Marco Galimberti.

Un premio dedicato a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Assessore Guidesi: non solo un marchio, è un ringraziamento

“Regione Lombardia – ha evidenziato l’assessore Guidesi – è anche oggi sul territorio per premiare e ringraziare le attività storiche che rappresentano la linfa e la tradizione del nostro sistema economico. Sono un presidio di servizio fondamentale per le comunità. E hanno saputo rinnovarsi generazione dopo generazione, affrontando sfide importanti ogni giorno. Regione valorizza il loro ruolo sociale, anche attraverso uno strumento dedicato esclusivamente alle attività storiche. Imprese che hanno resistito e sono riuscite a innovare mantenendosi competitive grazie a servizi e prodotti di grande qualità. Dietro a ogni realtà c’è una storia fatta di sacrifici, professionalità, relazioni, coraggio”.

Sottosegretario Turba: motivo di orgoglio per il territorio

“È il ringraziamento di Regione Lombardia – ha sottolineato il sottosegretario Turba – a generazioni di commercianti e artigiani che hanno tenuto vivo il nostro tessuto economico. Imprese che innovano e rappresentano anche una vetrina e un veicolo di promozione per le tipicità e le eccellenze del territorio, giocando un ruolo essenziale per esempio rispetto al boom turistico del Lago di Como. Sono motivo di grande orgoglio. Regione è vicina alle attività storiche non solo con questo riconoscimento ma attraverso bandi e supporti molto concreti”.

Sostegno concreto alle imprese storiche

Regione Lombardia ha inoltre messo in campo un sostegno concreto per Micro, Piccole e Medie Imprese iscritte nell’elenco regionale delle attività storiche attraverso il bando ‘Imprese storiche verso il futuro 2022’. Risorse da investire quindi per l’innovazione, per favorire il ricambio generazionale e la riqualificazione dei locali.

Le 41 imprese premiate nella provincia di Como

Queste le 41 ‘nuove’ attività storiche in provincia di Como premiate dall’assessore Guidesi.

Appiano Gentile

Appiano Gentile, Fucar (1976), Negozio Storico, Storica Attività.

Bellagio

Barindelli & Trezzi (1979), Negozio Storico, Storica Attività.

Grandi Carlo (1913), Negozio Storico, Insegna Storica E Di Tradizione Top.

Rolando (1949), Negozio Storico, Storica Attività.

Tre Grandi (1935), Negozio Storico, Storica Attività.

Cantù

Gaffuri Arredamenti (1957), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Marra (1970), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Zanoni (1971), Negozio Storico, Storica Attività.

Carimate, Centro Valle Intelvi

Carimate, Bar S. Maria (1930), Locale Storico, Storica Attività.

Centro Valle Intelvi, Ristorante Vittoria (1966), Locale Storico, Storica Attività.

Como

Caffe’ “Bar Mariett” Caffe’ (1887), Locale Storico, Insegna Storica E Di Tradizione Top.

El Merendero (1973), Locale Storico, Storica Attività.

Eliolux (1960), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Peter Ci (1980), Negozio Storico, Negozio Storico.

Verga (1898), Negozio Storico, Storica Attività.

Erba

Mossi Acconciature Profumeria (1925), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Sartori (1958), Locale Storico, Storica Attività.

Grandate e Gravedona

Grandate, Ristorante Arcade (1976), Locale Storico, Storica Attività.

Gravedona Ed Uniti, Garbatona (1981), Locale Storico, Storica Attività.

Inverigo

Artigiansalotti (1962), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Arturo Pozzoli Snc (1977), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Dal 1960 Vergani (1960), Negozio Storico, Storica Attività.

Gelosa Riparazioni Elettrodomestici (1943), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Panificio Mambretti Pasticceria (1897), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Lomazzo e Magreglio

Lomazzo, Carugati (1961), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Magreglio, Cerchio Ghisallo (1949), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Mariano Comense

Albergo Ristorante Bar Sole (1956), Locale Storico, Storica Attività.

Bar Tabacchi Ruota (1956), Locale Storico, Storica Attività.

Emandi (1965), Locale Storico, Storica Attività.

Vinicola Branca (1960), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Menaggio

Autoaccessori Autonautica Camillo’s Shop (1968), Negozio Storico, Storica Attività.

Bar Piccadilly (1972), Locale Storico, Storica Attività.

Macelleria-Gastronomia Gandola (1966), Negozio Storico, Storica Attività.

Ristorante Del Porto – Albergo Bellavista (1907), Locale Storico, Storica Attività.

Lario Boat Service (1968), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Merone, Novedrate

Merone, Zoccolificio Sangiorgio (1942), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Novedrate, Bar Liberty (1960), Locale Storico, Storica Attività.

Ponte Lambro

Lina Maglieria -Confezioni (1962), Negozio Storico, Storica Attività.

Supercoop S.N.C. (1977), Negozio Storico, Storica Attività.

Rovello Porro, Veleso

Rovello Porro, Bar Peppo Caffetteria Gelateria (1973), Locale Storico, Storica Attività.

Veleso, Ristorante Con Albergo Bella Vista (1946), Locale Storico, Storica Attività.

I riconoscimenti dal 2004

Sale così a 183 il numero delle piccole imprese della provincia di Como che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. In Lombardia dal 2004 sono state riconosciute in totale 2.848 attività storiche. Nello specifico per questo territorio, si contano 15 botteghe artigiane, 65 locali e 103 negozi.

Le consegne sui territori

Grazie alla collaborazione con gli enti camerali, per la prima volta, su volontà dell’assessore Guidesi, le cerimonie di consegna dei marchi identificativi stanno avendo luogo in tutti i territori provinciali. Dopo Sondrio, Lodi e Milano (occasione in cui sono state premiate anche le imprese della provincia di Monza e Brianza) e Varese, quella odierna è la quinta giornata del tour. Le attività storiche riconosciute nel 2022 in Lombardia sono 456.

doz