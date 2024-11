Si è concluso a Sondrio l’evento itinerante con cui Regione Lombardia ha premiato sui territori le 607 ‘Attività Storiche e di Tradizione’ lombarde riconosciute nel 2024. Si tratta di negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per almeno 40 anni.

L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha fatto tappa in tutti i capoluoghi di provincia, in collaborazione con le Camere di Commercio, per dimostrare la vicinanza della Regione a imprese che rappresentano l’anima e la storia del tessuto economico lombardo.

Per quanto riguarda la provincia di Sondrio, sono 29 le ‘nuove’ Attività storiche che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede sondriese della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, e il presidente dell’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio, Loretta Credaro.

Assessore Guidesi: la forza del territorio

“La Regione si è recata nei singoli territori – ha evidenziato l’assessore Guidesi – per rendere omaggio ad Attività storiche che rappresentano la forza e l’orgoglio della Lombardia. Il marchio che abbiamo consegnato loro nelle 12 tappe è un modo per riconoscerne il ruolo fondamentale all’interno delle comunità lombarde: garantiscono posti di lavoro, offrono servizi di qualità e un contributo determinante alla vivibilità dei nostri paesi e delle nostre città. Rivestono un’importanza economica, sociale, che troppo spesso non viene adeguatamente considerata. Quando negozi, locali e botteghe resistono per decenni significa che dietro ciascuna attività c’è una storia da raccontare fatta di valori, passioni, professionalità, sacrifici e competenze, spesso tramandata da una generazione all’altra. Se la Lombardia è grande lo deve anche e soprattutto a loro”.

Il bando regionale

“Oltre al riconoscimento – ha proseguito Guidesi – Regione ha attivato un bando riservato proprio alle imprese storiche che figurano nell’albo regionale, così da sostenerle negli investimenti: dalla riqualificazione del locale agli interventi di restauro, dalle iniziative di innovazione ai processi per la trasmissione d’impresa”. La graduatoria del bando è stata pubblicata nelle scorse settimane: per il territorio della provincia di Sondrio le attività beneficiarie sono 56 per complessivi 984.766 euro di contributi.

Assessore Sertori: valori e tradizioni

“Le Attività storiche – ha affermato l’assessore Sertori – rappresentano l’anima e la storia della nostra terra. Sono un punto di riferimento per le nostre comunità e offrono servizi di straordinaria importanza, soprattutto nei territori di montagna. Sono davvero onorato di premiare imprenditori e grandi lavoratori che, con le loro storie familiari di successo, rappresentano al meglio l’essenza e l’orgoglio del nostro essere valtellinesi. Regione sarà sempre accanto al commercio di vicinato e continuerà a valorizzare e preservare i valori autentici e le tradizioni che vengono tramandate di generazione in generazione”.

L’elenco delle ‘nuove’ Attivitò storiche

Queste le ‘nuove’ 29 attività in provincia di Sondrio (5 botteghe artigiane storiche, 11 locali storici, 13 negozi storici).

Ardenno

GEROLA MOBILI, 1970, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

ROMERI ARREDAMENTI, 1967, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Berbenno di Valtellina

TRATTORIA LOCANDA TRAVERSI, 1925, Locale storico, Ristorazione.

Bormio

CMP STORE SERTORELLI, 1982, Negozio storico, Sport e tempo libero.

CRISTALL BAR, 1958, Locale storico, Bar e tabaccheria.

GELATERIA PASTICCERIA BRAULIO, 1973, Locale storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Caspoggio

BAR SEGGIOVIA, 1959, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Chiavenna

LEVI ELETTRODOMESTICI, 1961, Negozio storico, Attrezzature.

PASTICCERIA MASTAI, 1981, Negozio storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Chiesa in Valmalenco

MACELLERIA SALIGARI, 1984, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

PIRCHER SPORT, 1969, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

Delebio

RISTORANTE DOMINGO, 1977, Locale storico, Ristorazione.

Grosio

LA BOTTEGA DEL MOBILE, 1983, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Madesimo

ACQUARELA, 1984, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Mello

RISTORANTE ALBERGO BAR BARAGLIA, 1964 , Locale storico, Ristorazione.

Morbegno

BONFANTI, 1974, Negozio storico, Attrezzature.

CAVALLI ABBIGLIAMENTO, 1946, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

COOPERATIVA RETROBOTTEGA, 1918, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

ORTOPEDIA E SANITARI, 1955, Negozio storico, Salute e benessere.

Piuro

Bar Cascata, 1954, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Sondrio

CASA DEL FORMAGGIO TOGNOLINA, 1958, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

MAZZUCCHI, 1977, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Teglio

RISTORANTE SAN PIETRO, 1981, Locale storico, Ristorazione.

Tirano

CAFFE’ MERIZZI, 1911, Locale storico , Bar e tabaccheria.

ESTETICA GIOVANNA E LARA, 1983, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Traona

GELATERIA MARILU’, 1983, Locale storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Valdidentro

MIOTTO MOBILI, 1963, Negozio storico, Casa e arredamento.

Valdisotto

MACELLERIA SALUMERIA PEDRINI, 1973, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

SUPERMERCATO DONAGRANDI, 1972, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

I riconoscimenti dal 2004

Sale così a 228 il numero delle piccole imprese della provincia di Sondrio che possono fregiarsi del marchio rilasciato da Regione Lombardia. Sul sito www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il portale contiene una pagina dedicata a ogni attività riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery. Complessivamente, in tutto il territorio lombardo, le Attività storiche riconosciute finora sono 3902.

‘Tour imprese’

La giornata valtellinese dell’assessore Guidesi si è aperta con il ‘tour’ istituzionale nelle imprese, un’occasione per proseguire sui territori il dialogo col mondo produttivo e illustrare gli strumenti di supporto alle aziende messi a disposizione da Regione Lombardia: l’assessore ha visitato l’azienda artigiana Lavéc a Lanzada e la Vetreria Fanoni a Sondrio.