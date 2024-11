‘Missione Lombardia’, il piano regionale delle politiche per la casa, sta muovendo in provincia di Cremona investimenti per 37,8 milioni di euro tra interventi, in particolare, per la cura del patrimonio (12,8 milioni), la rigenerazione urbana (17,6 milioni), il welfare abitativo (7,2 milioni) e la velocizzazione delle assegnazioni.

Questi i dati emersi durante la tappa cremonese del tour istituzionale voluto dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere e sulle prospettive future, anche attraverso il dialogo con gli stakeholder. All’evento, che si è svolto all’UTR di Cremona, hanno partecipato anche i vertici di Aler Brescia-Cremona-Mantova: il presidente Amedeo Ghidini e il direttore generale Marco Praderio.

Assessore Franco: impegno concreto per il territorio

“In provincia di Cremona – ha evidenziato l’assessore Franco – abbiamo attivato investimenti rilevanti per le politiche abitative. Le risorse si traducono in azioni in grado di riqualificare gli edifici popolari, recuperare gli alloggi sfitti, rigenerare i quartieri. ‘Missione Lombardia’ significa attivare e monitorare i cantieri, affinchè i lavori siano eseguiti in maniera adeguata e tempestiva. ‘Missione Lombardia’ significa anche aiutare concretamente i cittadini in difficoltà attraverso l’erogazione di contributi e servizi, prestando dunque grande attenzione all’aspetto sociale e al complessivo miglioramento della qualità della vita nei territori. Nel contempo, in sinergia con gli enti locali, supportiamo tutti i progetti del Sistema Lombardia per agevolare l’accesso ai finanziamenti statali ed europei, in modo da raggiungere traguardi condivisi”.

Cremona via Rivelli

La giornata cremonese dell’assessore Franco si è aperta con un sopralluogo al cantiere Aler di via Rivelli 6 a Cremona, dove è in corso il recupero di 3 alloggi che fa parte di un più ampio intervento di ristrutturazione che coinvolge 90 alloggi in varie vie di Cremona grazie a uno stanziamento complessivo di 2,3 milioni di euro.

Casalmaggiore

Rilevante anche l’investimento di 600.000 euro, derivanti dal fondo complementare al PNRR, per il Comune di Casalmaggiore finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza di un edificio Sap (Servizi abitativi pubblici) da 4 alloggi: l’intervento è stato ultimato nel marzo di quest’anno.

Efficientamento energetico

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico, sono stati erogati 420.877 euro al Comune di Cremona per 2 interventi in Via Sardagna 2/4: isolamento termico a cappotto, isolamento dei solai, posa tetto ventilato, sostituzione serramenti, sostituzione caldaia con caldaia a condensazione. Aler inoltre ha realizzato con 135.000 euro regionali 5 interventi a Vescovato (in via Bissolati) e 2 interventi a Soresina (in via Muzio da Soresina e in via Maineri) per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sulle coperture degli edifici Sap.

Regione ha poi messo in campo per Aler 3,3 milioni per 5 interventi a Cremona in via Ciria 6: si tratta di un cofinanziamento tra risorse regionali e risorse europee del Fesr per isolamento termico cappotto esterno, sostituzione dei serramenti e delle pareti oscuranti, sostituzione della caldaia a metano con nuova pompa di calore ibrida, installazione di valvole termostatiche e termostati, installazione dell’impianto fotovoltaico condominiale e del sistema di accumulo.

Cremona quartiere Po

Il Comune di Cremona è destinatario di un progetto PINQUA di 15 milioni di euro per la rigenerazione del Quartiere Po. Il piano prevede interventi di riqualificazione energetica ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici Sap di via Vecchia (14 alloggi con avanzamento dei lavori al 22% e ultimazione entro marzo 2026) e negli edifici Sap di via Valdipado (10 alloggi con avanzamento dei lavori al 18% e ultimazione entro marzo 2025). Ulteriori interventi riguarderanno impianti sportivi comunali, un nuovo polo dell’infanzia e la riconversione di 2 edifici inutilizzati nell’area Frazzi.

Recupero alloggi e manutenzioni

In provincia di Cremona, Aler ha recuperato 77 alloggi sfitti, riqualificato 3 montascale e avviato la realizzazione di 7 ascensori per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro regionali. Sono in corso di aggiudicazione i lavori con risorse regionali per recuperare altri 64 alloggi (1,8 milioni di euro) e 9 ascensori (400.000 euro). Inoltre sono stati avviati a ottobre interventi per ulteriori 13 alloggi a Casalmaggiore e 14 alloggi a Cremona (700.000 euro).

Sempre per quanto riguarda l’aspetto manutentivo sono in corso interventi Aler per complessivi 460.000 euro su altri 20 alloggi a Cremona.

Con risorse ministeriali sono stati recuperati 43 alloggi per 1,3 milioni di euro a Cremona, Tornata, Pandino. In corso di collaudo invece gli interventi a Casalbuttano, Castelverde, Crema, Paderno Ponchielli, Pieve San Giacomo, Soresina, Volongo per complessivi 649.150 euro.

Per quanto riguarda la rimozione dell’amianto sono in atto opere Aler da 584.600 euro a Cremona, Crema, Casalbuttano, Casalmaggiore, Persico Dosimo, Rivolta d’Adda, Soresina con 289 alloggi coinvolti.

Assegnazioni più veloci

Capitolo assegnazioni: Aler in provincia di Cremona ha assegnato 220 appartamenti tra il 2023 (107) e il 2024 (113, dato aggiornato a fine ottobre), segnando nell’anno in corso un incremento delle assegnazioni del 14% rispetto al dato di ottobre 2023.

“Ho dato indicazione alle Aler – ha sottolineato l’assessore Franco – di impegnarsi sui due fronti. Da un lato accelerare le operazioni di recupero degli alloggi e dall’altro velocizzare le procedure di assegnazione, in modo da ottenere risultati concreti a beneficio dei cittadini che rispettano le regole e attendono il proprio turno in graduatoria. I dati per il territorio cremonese dicono che stiamo lavorando nella direzione giusta”.

Pronto intervento

Centrale, nella ‘Missione Lombardia’, il tema del ‘Pronto intervento’: Aler in provincia di Cremona ha effettuato nel 2024, in risposta alle segnalazioni ricevute, 2.314 opere di manutenzione per 1,4 milioni di euro di spesa.

“Ho voluto implementare il servizio di ‘Pronto intervento’ – ha proseguito Franco – per rinsaldare il rapporto di fiducia con gli inquilini e scoraggiare i vandalismi: l’impegno deve essere costante nel segno dell’efficienza”.

Contributi per affitto e utenze

Per quanto riguarda il cosiddetto ‘welfare abitativo’, sono attive due iniziative finanziate da Regione Lombardia: il ‘contributo di solidarietà’ per le famiglie inquiline degli alloggi Sap che non riescono a pagare canone e utenze (circa 773.000 euro per il 2024 in provincia di Cremona) e la misura ‘perlaffitto’ che consente agli Ambiti e ai Comuni di utilizzare risorse regionali per i cittadini con ISEE inferiore a 26.000 euro che non riescono a pagare l’affitto sul libero mercato: in provincia di Cremona sono stati assegnati 145.000 euro nel 2024, interamente utilizzati.

Housing sociale

Per quanto riguarda l’housing sociale, Aler in provincia di Cremona ha assegnato 8 alloggi a donne vittime di violenza, di questi 2 a Cremona, 5 a Casalmaggiore e 1 a Isola Dovarese.

Sinergia tra enti

“Regione Lombardia e l’assessore Franco – ha affermato il presidente Aler Brescia-Cremona-Mantova, Amedeo Ghidini – supportano il lavoro di Aler quotidianamente. L’operato dell’assessore ha portato significative innovazioni e incoraggiato le Aler a rispondere in modo più attento alle esigenze dei territori. Come presidente, insieme al direttore Marco Praderio, sono particolarmente attento alle esigenze dei territori in cui operiamo e in particolar modo alle situazioni di fragilità e bisogno sociale. La collaborazione stretta con l’assessore e la sua squadra hanno permesso di rafforzare il nostro ruolo e lavoro a favore delle comunità locali. Il nostro obiettivo è di proseguire sulla strada tracciata e migliorare costantemente affinché il futuro possa essere vicino a chi ha bisogno”.