Ben 1.181 aziende agricole della Lombardia saranno finanziate con quasi 24 milioni di euro, per progetti di ammodernamento di macchinari e attrezzature. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. Si è conclusa, infatti, l’istruttoria del bando dedicato all’innovazione e meccanizzazione del settore agricolo e alimentare. La misura mette a disposizione fondi del Pnrr attraverso la misura prevista per l’ammodernamento macchine.

Opportunità di modernizzarsi

“Con questa operazione – ha commentato Beduschi – il settore agricolo lombardo risponde, quindi, con entusiasmo all’opportunità di modernizzarsi. Guardando alla sostenibilità come a un valore concreto e non sbandierato”.

“Sosteniamo così lo sforzo – ha aggiunto l’assessore – di chi tutti i giorni introdurrà nuove tecniche e nuova tecnologia. Innovazioni che permettono infatti di produrre cibo in modo sempre più rispettoso dell’ambiente e delle risorse”.

Cosa prevede il bando per le aziende

Il bando prevede quindi il finanziamento di tre linee di intervento: acquisto di macchine e attrezzature di precisione (733 beneficiari – 14.772.248 di euro); acquisto di macchine e attrezzature per ottimizzare utilizzo di effluenti, digestato, fertilizzanti e prodotti fitosanitari (307 beneficiari – 6.118.000 di euro); acquisto di macchine e attrezzature di precisione dedicate all’irrigazione (141 beneficiari – 3.000.000 di euro).

Con nuove attrezzature aziende migliorano efficienza

“I vantaggi per il comparto agricolo sono significativi – ha sottolineato Beduschi –. Tecnologie innovative consentono di ottimizzare e migliorare la distribuzione degli elementi nutritivi e degli agrofarmaci. Riducendo, inoltre, il consumo di acqua, e migliorando ulteriormente le condizioni di benessere animale. Si tratta di un’evoluzione importante, che conferma l’impegno dell’agricoltura lombarda a restare un modello di riferimento a livello europeo. Un benchmark, quindi, sia per la qualità che per la quantità delle sue produzioni”.

“Con questo provvedimento – ha concluso l’assessore Beduschi – in Lombarda diamo esempio di come dovrebbe fare il sistema Paese per l’agricoltura di domani. Riuscendo, così, a ottenere e spendere risorse, anche comunitarie, per sfruttare al meglio la tecnologia. Tutto ciò per rendere gli investimenti ambientali in agricoltura sostenibili”.

Il dettaglio del finanziamento per provincia