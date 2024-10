Maltempo Milano, nessuna condizione per allerta meteo

Regione Lombardia, in una Nota della Direzione Protezione civile, comunica che “sulla base delle previsioni meteorologiche fornite da ARPA Lombardia e dopo un’attenta valutazione della situazione idrologica- idraulica pregressa, ieri 2 ottobre e ad oggi 3 ottobre, non vi erano e non vi sono le condizioni per l’emissione di un’allerta meteo della Protezione Civile Regionale per la città di Milano”. Questa la replica di Regione Lombardia all’assessore comunale di Milano, Marco Granelli, in merito alle condizioni meteo delle ultime ore.

Assegnato un codice verde

Per questo, “il Centro Funzionale di Regione Lombardia – prosegue la Nota – ha assegnato un ‘codice verde’ per i rischi idro-meteo su tutto il territorio regionale che non giustifica l’emissione di allerte particolari, pur non escludendo la possibilità di fenomeni locali e imprevedibili, come rovesci intensi, grandinate o difficoltà ai sistemi di drenaggio urbano. La rete di monitoraggio è stata comunque attivata e le squadre di sorveglianza locali sono operative per eventuali interventi tempestivi”.