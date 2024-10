Bambini, Regione vicina a chi sostiene famiglie con minori oncologici

La Regione vicina ai bambini in cura. “Ho voluto essere presente a questa inaugurazione per esprimere gratitudine alla Fondazione per l’Infanzia Ronald Mc Donald che quotidianamente è al servizio dei fragili e dei loro cari che devono affrontare un momento di profondo dolore e di sconvolgimento dei piani di vita familiare”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, che ha partecipato in via Dante a Milano all’inaugurazione della mostra fotografica ‘Raccontami una storia’.

Il progetto, è patrocinato da Regione Lombardia, Comune di Milano e Fondazione Cariplo. Ha il supporto di Acone Associati e Coca-Cola Italia. Racconta la storia, sono i volti e l’attività di Fondazione Ronald, attraverso gli scatti di Giovanni Diffidenti. Un fotografo noto per le numerose campagne realizzate in diverse parti del mondo per organizzazioni umanitarie che operano a livello internazionale. Ad accompagnare gli scatti, quindi, alcuni brevi testi che descrivono la mission e le aree di intervento della Fondazione. Presenti anche le testimonianze dei volontari e delle famiglie. Quelle che ogni giorno vengono ospitate nelle Family Room e nelle Case Ronald, per accompagnare i propri bambini nei loro percorsi di cura.

“Regione Lombardia – ha ricordato l’assessore Lucchini – ha promosso infatti un bando innovativo dedicato proprio alle associazioni capaci di dare sostegno alle famiglie con minori in cura oncologica. Una misura che rinnova quindi il valore di un’alleanza, quella tra pubblico e privato che rafforza l’intera comunità”.