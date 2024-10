Il riciclo e il riuso delle batterie esauste dei mezzi elettrici è stato al centro del convegno organizzato a Palazzo Lombardia al quale è intervenuto l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione.

Epicentro dell’economia circolare

“Stiamo trasformando la Lombardia nell’epicentro internazionale di economia circolare – ha detto l’assessore – anche in ambito energetico. Nel nostro programma regionale abbiamo l’obiettivo di sviluppare una filiera locale di produzione e recupero di batterie per i mezzi elettrici. Siamo per la libera scelta dei cittadini sugli acquisti e sull’elettrico non possiamo continuare a dipendere dalla Cina. Sarebbe un danno enorme per la nostra economia”.

Il contributo di ricerca, imprese e pubbliche amministrazioni

“Bisogna considerare l’intero ciclo di vita delle batterie per i mezzi elettrici – ha aggiunto Maione – dall’estrazione delle materie prime, fino al momento della loro dismissione. Sia la ricerca pubblica sia quella privata hanno quindi fatto passi avanti con il decisivo contributo delle imprese e delle amministrazioni coinvolte” .

Verso una mobilità sempre più green

“Regione Lombardia – ha concluso l’assessore – sta sostenendo la transizione verso forme di mobilità meno impattanti in tutti gli ambiti di trasporto: persone, merci, servizi urbani. Lo scopo è concorrere agli obiettivi comuni, quali maggiore tutela dell’ambiente e della qualità dell’aria, riduzione delle emissioni in atmosfera e contenimento degli inquinanti climalteranti”.