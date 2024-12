“L’apertura di Palazzo Citterio rappresenta un momento storico per Milano e l’intera Lombardia. Con la realizzazione del progetto della Grande Brera nasce un polo culturale unico, capace di coniugare tradizione e innovazione, offrendo alla città e alla regione spazi dedicati all’arte moderna e contemporanea”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in vista dell’apertura di Palazzo Citterio a Milano.

“Fin dall’inizio del mio mandato – ha aggiunto – ho seguito gli sviluppi di questo ambizioso progetto che costituisce un esempio virtuoso di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, reso accessibile e fruibile a tutti. Palazzo Citterio non si configura solo come uno spazio espositivo, ma come un luogo vivo e dinamico, in grado di stimolare l’aggregazione, la conoscenza e l’incontro. Gli interventi architettonici hanno saputo reinterpretare gli spazi storici con una visione moderna, restituendo alla collettività un ambiente che unisce estetica e funzionalità”.

“Iniziative come questa – ha proseguito l’assessore – non solo promuovono il nostro patrimonio culturale, ma rafforzano anche il ruolo di Milano e della Lombardia come centri di riferimento internazionale per la cultura e l’arte. Palazzo Citterio si prepara a diventare una nuova ‘casa’ per la bellezza e la creatività, nel cuore della nostra regione. Un plauso va al Ministero della Cultura e al direttore Angelo Crespi per aver reso possibile il sogno della Grande Brera”.

“Regione Lombardia – ha concluso Caruso – lavorerà in sinergia per rendere questo luogo, oltre che iconico, anche in grado di collaborare con l’intero sistema museale presente sul nostro territorio”.