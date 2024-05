Apre venerdì 31 maggio 2024 il bando con cui Regione Lombardia stanzia 500.000 euro per favorire la formazione degli addetti alle imprese agricole, zootecniche, delle industrie alimentari e degli altri soggetti funzionali allo sviluppo delle aree rurali. L’intervento ‘SRH03’ fa parte del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027.

Obiettivo della misura

La misura è infatti finalizzata alla crescita delle competenze e delle capacità professionali di chi opera a vario titolo nel settore agricolo. E consente di partecipare a momenti di formazione e aggiornamento attraverso corsi, visite aziendali e sessioni pratiche.

Bando formazione e aggiornamento agricoltori in Lombardia

“In un contesto sempre più complesso e competitivo – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste – è essenziale garantire alle nostre imprese agricole gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare le sfide del mercato e per cogliere le opportunità offerte dall’innovazione e dalla sostenibilità”.

Chi può presentare domanda

Potranno presentare domanda di finanziamento gli enti di formazione accreditati, in forma singola e associata, che potranno anche essere capofila di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con altri soggetti come consulenti, enti di ricerca, università, scuole superiori e Istituti tecnologici superiori (ITS). Destinatari dell’intervento sono le imprese agricole, zootecniche e alimentari con sede operativa in Lombardia. Potranno partecipare alle attività di formazione erogate sia gli imprenditori sia i lavoratori dell’impresa agricola.

Lombardia, bando formazione e aggiornamento agricoltori

Le domande potranno quindi essere presentate attraverso il portale regionale Sis.Co.. E secondo il seguente calendario: 31 maggio-27 giugno; 2 settembre-15 ottobre; 2 dicembre-15 gennaio 2025; 3 marzo 2025-31 marzo 2025.

Formazione addetti e imprenditori è importante

“La formazione degli imprenditori e degli addetti all’agricoltura – conclude l’assessore – non solo contribuisce a migliorare la competitività del settore, ma ha anche un impatto positivo sulla qualità e sulla sostenibilità della produzione agricola, sulla valorizzazione del territorio e sulla creazione di occupazione”.