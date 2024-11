Sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, i vincitori del bando ‘Lombardia Style. Bellezza senza confini’, un’iniziativa unica nel suo genere, pensata per celebrare la Lombardia attraverso la magia delle immagini e dei video.

“Ho voluto fortemente questo progetto – dichiara Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia – per mostrare al mondo la bellezza inesauribile della nostra terra. Volevamo contenuti che non fossero solo belli da guardare, ma capaci di emozionare, ispirare e far scoprire la Lombardia con uno sguardo nuovo. E i partecipanti hanno superato ogni aspettativa, regalando prospettive inedite e coinvolgenti del nostro patrimonio”.

I vincitori

I cinque migliori video e le cinque fotografie più rappresentative si sono distinti per originalità, tecnica e capacità di raccontare la Lombardia in modo autentico e suggestivo. Ai vincitori sarà assegnato un montepremi complessivo di 20.000 euro, e le loro opere diventeranno protagoniste sui canali ufficiali di promozione turistica della Regione.

Le foto

Questi i vincitori degli scatti fotografici, per ordine, nome dell’autore e dell’opera.

Marco Pendezza, ‘Mille e una notte sulle Orobie’. Cesare Barillà, ‘Lago del Berbellino’. Nadia Bonalli, ‘Intrecci’. Lorenzo Cadeo, ‘Lago d’Endine’. Silvia Guizzon, ‘Una finestra sul Rio’.

I video

La classifica dei vincitori della sezione video, per ordine, nome dell’autore e dell’opera.

Andrea Buonopane, ‘Respirare la Lombardia’. Florencia Melina Nappa, ‘Un nuovo giorno in Lombardia’. Simone Giacobbe, ‘Feel the beauty’. Federico Sambruni, ‘Gli artigiani della montagna’. Daniele Bellini, ‘Punti di vi(s)ta’.

“I contributi selezionati – spiega l’assessore Mazzali – catturano l’essenza della nostra regione: dai paesaggi mozzafiato delle montagne, ai borghi che respirano storia e tradizione, fino alle piazze vibranti di cultura e ai tramonti che incantano Non mancano i dettagli artistici che rendono unica la Lombardia e le sue eccellenze artigianali, come il tessile e l’enogastronomia, veri ambasciatori del nostro Made in Italy”.

Il bando rappresenta un tassello fondamentale nel percorso del brand regionale Lombardia Style, che si arricchisce di narrazioni capaci di trasmettere non solo la bellezza del territorio, ma anche il valore delle esperienze autentiche: tradizioni, innovazione, sapori unici e persone che ogni giorno rendono la Lombardia straordinaria.

Storie che emozionano

“Questi lavori – aggiunge Mazzali – non sono semplici immagini: sono storie che emozionano e parlano di una regione viva, dinamica e pronta a stupire Grazie alla loro visibilità sui canali promozionali, le opere vincitrici saranno un invito al mondo intero per scoprire la Lombardia come destinazione da vivere con il cuore”.

L’assessore ha voluto ringraziare i partecipanti rivolgendo un invito. “Continuate a raccontare la Lombardia attraverso i vostri occhi, trasformandola in fonte di ispirazione e meraviglia per tutti coloro che vogliono scoprirla. Un consiglio glamour: e se queste opere diventassero anche protagoniste di una mostra itinerante in Lombardia, tra borghi e città? Un’occasione per valorizzare la bellezza non solo online, ma anche dal vivo, in luoghi simbolo del nostro territorio. Un ulteriore passo per portare il racconto della Lombardia più vicino al cuore delle persone”.