Beduschi: 10 milioni a consorzi bonifica per le infrastrutture irrigue

Regione Lombardia stanzia 10 milioni di euro a favore delle infrastrutture irrigue dei consorzi di bonifica grazie alla misura SRD08 ‘Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027’. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi. L’iniziativa punta a sostenere interventi strategici per il miglioramento delle infrastrutture irrigue e idrauliche del territorio.

Da Lombardia 10 milioni a consorzi bonifica per infrastrutture irrigue

“Questi fondi – dichiara Beduschi – confermano l’impegno della Regione nel sostenere i consorzi di bonifica. Realtà che rappresentano un pilastro fondamentale per la gestione delle risorse idriche e la tutela del territorio. Con questi fondi vogliamo, a esempio, promuovere interventi mirati alla modernizzazione delle infrastrutture e alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico”.

L’obiettivo dell’intervento

L’intervento ‘SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali’, Azione 3, ha l’obiettivo di sviluppare le aree rurali attraverso investimenti per realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture irrigue a servizio delle imprese rurali e delle comunità.

Quando presentare la domanda

I consorzi di bonifica possono presentare domanda di finanziamento dal 28 febbraio 2025 al 30 aprile 2025. Gli interventi finanziabili includono il miglioramento e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti e la manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi, compresi invasi per la raccolta di acque piovane e superficiali, senza aumento della superficie irrigata. Inoltre, viene finanziata la manutenzione straordinaria del reticolo artificiale di pianura, di irrigazione e bonifica per finalità ambientali, inclusi gli interventi che integrano la mitigazione del rischio idrogeologico con la tutela degli ecosistemi e della biodiversità.

Contributo da 200.000 a 2 milioni di euro

La spesa minima ammissibile per ogni domanda è di 200.000 euro, mentre la spesa massima è di 2.000.000 euro.

Una ‘rete di sicurezza’ di oltre 28.000 chilometri

“I consorzi di bonifica – conclude l’assessore Alessandro Beduschi – presidiano oltre 28.000 chilometri di canali e svolgono un ruolo preziosissimo per garantire la sicurezza idraulica e il sostegno all’agricoltura, soprattutto in un contesto di crescente pressione sulle risorse idriche. Questo bando è un segnale concreto della volontà di Regione Lombardia di valorizzare il loro lavoro e di investire in un futuro agricolo più sostenibile”.